        Katy Perry klip çekiminde alevler içinde: Kamera arkası görüntüleri endişelendirdi

        Katy Perry alevler içinde

        Katy Perry'nin 'Watch It Burn' adlı şarkısı için çektiği klibin kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Klibin ardındaki gerçek, sonradan ortaya çıktı

        Giriş: 16.03.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Alevler içinde kaldı

        Katy Perry'nin 'Watch It Burn' adlı şarkısı için çektiği klibin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenme elde etti. Video, şarkıcının gerçekten tehlikede olduğundan endişelenen hayranları arasında büyük kaygıya yol açtı. Klipte Perry, performans sergilerken yoğun alevler içinde kalmış gibi görünüyor.

        Bazı sosyal medya kullanıcıları klip çekiminin güvenlik protokollerini sorgularken, bir kısım Perry hayranı da sette bir aksilik yaşanmış olabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

        ÇEKİM EKİBİNDEN AÇIKLAMA

        Görüntülerin yayılmasının ardından Perry'nin ekibi bir açıklama yaparak, bunun yüksek prodüksiyonlu kliplerde kullanılan standart bir özel efekt olduğunu açıkladı. Çekimin profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

        Perry'nin kostümünün yangın geciktirici malzemelerle işlendiği, profesyonel yangın güvenliği ekipleri ile yangın söndürücüler ve koruyucu ekipmanların hazır bekletildiği, oyuncu için hiçbir risk olmaması için sahnenin kapsamlı bir şekilde prova edildiği açıklandı.

        Perry'nin yakında çıkacak olan 'Watch It Burn' adlı şarkısı için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı.

