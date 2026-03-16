Eski hakemler Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının tartışmalı kararlarını yorumladı

Soru: 17. dakikada Koita'nın VAR uyarısıyla kırmızı kart gördüğü pozisyonda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Maçın hakemi bunu görüp şiddetli hareket olarak değerlendirse kırmızı kart verse bunu eleştiremem ancak asla VAR'ın devreye girmemesi gereken bir pozisyon olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Benim için de VAR müdahalesi yanlış. Oyuncu risk almış, iyi niyetli değil ama bu bir şiddetli hareket değil benim için de. Ben de bu pozisyonda sarı kart çıksa daha iyi olur derdim.

Deniz Çoban: Maçın gidişatını etkileyen bir pozisyon olduğu kesin. Hakem sahada kırmızı kart vermiş olsa bana göre yanlış ama eleştirmem derdim. Bana göre bunun bir sarı kart olması lazım. Acımasızlık, gaddarlık değil de sportmenlik dışı hareket bana göre.