16 - 22 Mart haftalık burç yorumları

Bu hafta gökyüzü keyifli sürprizlerle karşımızda. 19 Mart’taki Balık Yeniay’ı, hayallerinizi ve duygularınızı yönlendirecek yeni başlangıçlar getirebilir.

20 Mart’ta Güneş Koç burcuna geçiyor ve Bahar Ekinoksu ile hayatınızda harekete geçme zamanı başlıyor. Aynı gün Merkür ileri harekete başlıyor, iletişim ve anlaşmalar hızlanıyor.

22 Mart’ta ise Güneş–Neptün kavuşumu var; yaratıcılık ve sezgileriniz artıyor, ama gerçekleri görmek bazen zor olabilir.

Peki 16-22 Mart haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım!

Sevgili Koçlar, enerjiniz yüksek, kişisel hedeflerinizde netleşme fırsatı var. Sezgilerinizi takip ederek başarılı adımlar atabilirsiniz.

Sevgili Boğalar, iş ve maddi konularda yeni fırsatlar sizi bekliyor. Merkür’ün desteğiyle anlaşmalarınızı kolaylıkla netleştirebilirsiniz.

Sevgili İkizler burçları, iletişim trafiğiniz oldukça yoğun. Önemli görüşmelerde şansınız yüksek, ilişkilerde pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Sevgili Yengeçler, kariyer ve sosyal hayatınızda hareket var. Yaratıcı fikirler ön planda; hayallerinizi ilerletmek için harika bir hafta.

Sevgili Aslanlar, maddi fırsatlar ve yatırımlar için ilham dolu bir dönemdesiniz. Yeniay ile kazanç planlarınız somutlaşabilir.

Sevgili Başaklar, romantik ve yaratıcı alanlarda taze başlangıçlar mümkün. İlişkilerde ve projelerde güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Sevgili Teraziler, eğitim, yurt dışıyla ilgili gelişmeler var. İlham dolu bir hafta; yeni fikirler ve deneyimler sizi ileriye taşıyacak.

Sevgili Akrepler, ortak para ve kaynak yönetiminde fırsatlar ön planda. Planlarınızı uygulamak için uygun bir dönemdesiniz.

Sevgili Yaylar, ev ve aile konularında yenilikler var. İlişkilerde ve ev hayatında keyifli gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Sevgili Oğlaklar, iletişim ve yakın çevrede hareket var. Fikirlerinizi paylaşmak ve projeleri ileriye taşımak için ilham dolu bir hafta.

Sevgili Kovalar, sağlık ve günlük rutinlerde yenilikler sizi bekliyor. Hafta boyunca motivasyonunuz yüksek.

Sevgili Balıklar, Yeniay sizin burcunuzda! Kendi başlangıçlarınız için güçlü bir hafta, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için fırsatlar sizi bekliyor.