        Haberler Ekonomi Enerji IKBY duyurdu: Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu - Enerji Haberleri

        IKBY duyurdu: Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "yasa dışı milislerin" saldırıları nedeniyle bölgedeki petrol ve doğalgaz sahalarında üretimin durduğunu ve ihraç edilecek petrol kalmadığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 07:42 Güncelleme:
        Saldırılar nedeniyle petrol ve doğalgaz üretimi durdu

        IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığından, Irak Petrol Bakanlığının Erbil'in Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na boru hattı aracılığıyla petrol ihraç etmeye onay vermediği yönündeki ifadelerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Bağdat'ın ifadelerinin konuyu çarpıttığı ve kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ileri sürülen açıklamada, "Bağdat'taki mevcut hükümet, Gümrük Verileri Otomasyon Sistemini (ASYCUDA) kurma bahanesiyle ocak ayından bu yana Kürdistan Bölgesi'ne boğucu bir ambargo uyguladı ve tüccarlara dolar temin edilmesine izin vermedi. O zamandan beri hiçbir ticari hareketlilik olmadı" ifadelerine yer verildi.

        "RAFİNELER 'YASA DIŞI MİLİSLER' TARAFINDAN HEDEF ALINDI"

        Tüm petrol ve doğal gaz sahaları ile rafinelerinin "yasa dışı milisler" tarafından hedef alındığı aktarılan açıklamada, bu saldırılar sonucunda bölgedeki petrol ve doğal gaz sahalarında üretimin durduğu ve ihraç edilecek petrol ürünü kalmadığı vurgulandı.

        "Bağdat bu saldırılarla mücadele etmeye hazır değil ve bunları durduracak etkili önlemler de yok." değerlendirmesinde bulunulan açıklama, "Bu saldırganların çoğu Bağdat'tan maaş alıyor, silahlandırılıyor ve finanse ediliyor, Kürt halkının maaşları ise her zaman geciktiriliyor ve gerekli miktardan daha az gönderiliyor" ifadeleri kullanıldı.

        "BÖLGEYE ANAYASAYA AYKIRI BİR GÜNDEM DAYATILMAYA ÇALIŞILIYOR”

        IKBY'nin "defalarca yapıcı diyalog çağrısında bulunduğu ancak bu çağrıların görmezden gelindiği" aktarılan açıklamada, "Bölgeye anayasaya aykırı bir gündem dayatılmaya çalışılıyor. Tüm Irak'ın fayda göreceği ve Kürdistan'ın artık baskı altında kalmayacağı bir sonuca ulaşmak için uzman ekiplerle görüşmeye hazırız" ifadelerine yer verildi.

        Irak Petrol Bakanlığı, bölgedeki kriz nedeniyle güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından kuzey hattı (Türkiye'deki Ceyhan Limanı) üzerinden ihracatın yeniden başlatılması için girişimde bulunduklarını ancak IKBY'nin buna şu aşamada onay vermediğini açıklamıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Sağanak yağmur ve kar var
        Sağanak yağmur ve kar var
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        Dunning-Kruger Sendromu nasıl anlaşılır?
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        Bursa'da çiflik alevlere teslim oldu
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!