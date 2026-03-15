        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı! - Beşiktaş Haberleri

        Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!

        Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, Sergen Yalçın'ın rahatsızlanması sonucu basın toplantısında açıklamalarda bulundu

        Giriş: 15.03.2026 - 23:47 Güncelleme:
        "Sergen Yalçın'a soyunma odasında serum bağlandı!"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Murat Kaytaz, hayatını kaybeden bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da da forma giymiş eski futbolcu Orhan Kaynak için saygı duruşunda bulunulması gerektiğini söyledi.

        Eryaman Stadı'ndaki basın toplantısına üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle teknik direktör Sergen Yalçın'ın katılamaması üzerine yardımcı antrenör Murat Kaytaz katıldı.

        "SAYGI DURUŞU KARARINI BÜYÜKLERİN ALMASI GEREKİYOR"

        Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi İlber Ortaylı'yı anarak sözlerine başlayan Kaytaz, hayatını kaybeden eski futbolcu Orhan Kaynak ile beraber çalıştıklarını hatırlatarak, "Orhan hocaya da Allah'tan rahmet dileyelim. Türk futbolu için çok önemli bir değer. Beşiktaş'ın da formasını giymiş, Trabzon'un efsanelerinden bir oyuncu. Onun da mekanı cennet olsun. Saygı duruşu kararını büyüklerin alması gerekiyor. Eksik kalmış burada. İnşallah o yanlıştan geç de olsa dönülür. Bundan sonraki haftada Orhan hocamızı da anarız. Biz de Sivas'ta çok iyi günler geçirmiştik. Ailesine sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

        "SERGEN YALÇIN'A SOYUNMA ODASINDA SERUM BAĞLANDI"

        Kaytaz, Sergen Yalçın'ın rahatsızlığına ilişkin, "Maç öncesi otelde bayağı bir fiziksel olarak düşüş yaşadı, serum bağlandı. Doktorlar iyileştirmek için, ayağa kaldırmak için mücadele ettiler. Takımı yalnız bırakmak istemedi, geldi buraya. Şu an soyunma odasında da tekrar serum bağlandı. Onun için ben buradayım. Maçı değerlendirecek olursak, rakibin 10 kişi kaldıktan sonra farklı bir oyun planı oldu. Burası zor bir deplasman. Volkan hoca geldikten sonra daha dirençli bir takım olacağını bekliyorduk. Özellikle duran toplarda en az bizim kadar hücumda etkili olan bir takım. Buna bu hafta özel olarak önlemler aldık. Takımımız, oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Bu zor deplasmandan 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz." diye konuştu.

        Orkun Kökçü'nün performansına da değinen Kaytaz, oyuncunun hem Beşiktaş hem milli takım için önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Bizim oyun kurma planlarımızda ve üçüncü bölge hücum aksiyonlarımızda lider oyuncularımızdan birisi. Müthiş bir gol attı. Geldi hocaya sarıldığında da bir şeyler söyledi, tam duyamadım ama herhalde hocanın eski frikik gollerinden birisini söyledi. Orkun bizim için çok önemli bir oyuncu ve bugün gerçekten çok güzel bir gol attı. Onu da ayrıca tebrik ediyorum. Kendisi de oruç tutan bir oyuncu olduğu için fiziksel olarak da, 4 gün sonra bir maçımız var, diri tutmak için, ayrıca alkışlatmak için kenara aldık. Biz her gün üstüne koyarak gitmeye, takım savunmasında az pozisyon verip hücum aksiyonlarında üretken bir Beşiktaş yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ligi de en iyi şekilde, en yüksek yerde bitirip kupayı kazanıp sezonu tamamlamak istiyoruz."

        "GOL ATMA HIRSI ÜST SEVİYEDE"

        Siyah-beyazlıların Koreli forveti Oh'un saha içerisinde önemli bir rolü olduğunu aktaran Kaytaz, "Bizim için ön alan üçüncü bölge oyunumuzun değerli bir parçası. Kendisi çok disiplinli, çok çalışkan, çok arayan, çabalayan bir oyuncu. Biz genelde merkez bağlantılarında kullanmak istiyoruz ama zaman zaman sol taraftan aksiyonlar geliştirdiğimiz zaman oraya da bağlantıya istiyoruz. Ama çizgilere deplase olmasını çok istemiyoruz. Kendisinin gol atma hırsı üst seviyede olduğu için çok arayışta, oralara kendi de iniyor, bu şekilde opsiyonlar sunuyor. Bizim de elimizi rahatlatıyor, iyi bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

