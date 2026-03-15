Yasemin Yürük'ten sağlık durumu hakkında açıklama

'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada talihsiz bir kaza geçirmişti.

Yolda dengesini kaybedip düşen Yürük'ün ayağı iki yerden kırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Yasemin Yürük'ün ayağı alçıya alınmıştı.

Yürük, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Hastanede tedavisi süren ünlü isim, hasta yürüteci kullanmaya başladığını söyledi.

Fizik tedaviye başladığını ve çok ağrısının olduğunu ifade eden Yasemin Yürük, "Hâlâ hastanedeyim. Fizik tedavi hemen başladı. Walker (hasta yürüteci) kullanmaya başladım. Yüklenemiyorum hâlâ çok ciddi ödem ve hissizlik var. Ağrı kesiciler olmazsa ağrıdan baygınlık geçirecek kadar canım yanıyor. Ama inandım da... Tabii ki direniyorum. En kısa zamanda toparlayacağım inşallah" dedi.