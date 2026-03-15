İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD ve İsrail'in, İran’ın "Şahid-136" İHA’sını taklit ederek bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Fars Haber Ajansına göre, Zülfikari konuya ilişkin bilgi verdi.

Zülfikari, "Düşman (ABD-İsrail) sinsi bir planla İran’ın Şahid-136 İHA’sını taklit ederek 'Lucas İHA' adıyla bölge ülkelerinde hukuka aykırı hedeflere saldırılar düzenlemektedir." dedi.

Bu saldırıların amacının, İran ile komşu ülkeler arasında çatışma ve ayrılık çıkarmak olduğunu dile getiren İranlı Sözcü, "Son günlerde Türkiye, Kuveyt ve Irak gibi bazı komşu ve dost ülkelere yapılan kasti saldırılar ve bunların İran Silahlı Kuvvetlerine atfedilmesi, bu manipülasyonun örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN BU KONUDA NE DEMİŞTİ? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin, "Türkiye her türlü provokasyona karşı direnecektir. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) bu noktadaki iradesi kesindir. Türkiye, bu devam eden haksız savaşta yer almak istememektedir, bizim bu savaşın içine sürüklenmemize biz kesinlikle karşıyız. Provokasyonlara gelmeme konusunda da tam bir irademiz mevcut." dedi.

(İHA) Türkiye hava sahasına yönelen füzenin imha edilmesinin ardından Adıyaman'a düşen parçalarından biri