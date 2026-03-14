        Haberler Dünya ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı: Dışişleri'nden seyahat uyarısı | Dış Haberler

        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı: Dışişleri'nden seyahat uyarısı

        Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlendiği, saldırıda hasar meydana geldiği bildirildi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağını duyurdu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.03.2026 - 12:41 Güncelleme:
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı

        AP’nin haberine göre saldırının ardından elçilik yerleşkesinden yoğun duman yükseldi.

        Güvenlik kaynakları, füzelerden birinin büyükelçilik yerleşkesi içindeki helikopter pistine isabet ettiğini belirtti.

        Irak merkezli "Shafaq News" ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırıda büyükelçiliğe ait C-RAM hava savunma sisteminin tamamen tahrip edildiğini öne sürdü.

        Dışişleri'nden seyahat uyarısı

        Türkiye Bağdat Büyükelçiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Irak'taki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, güvenlik şartlarının hızlı şekilde olumsuz yönde değişkenlik gösterebildiği bu dönemde, kalabalık meydanlar ve toplanma bölgeleri, Bağdat’ta Yeşil Bölge çevresinde protesto gösterileri düzenlenen alanlar, Bağdat ve Erbil uluslararası havalimanları ve mücavir bölgeler, üçüncü ülke vatandaşlarının sıklıkla gittiği, bulunduğu mekanlar ile hava müdahale sistemlerinin önleyici müdahaleleri göz önünde bulundurulduğunda açık alanlar, Musul ve mücavirindeki yerleşim yerleri, Basra'ya mücavir bölgeler, Irak'ın tamamındaki askeri bölgeler ile petrol sahaları gibi kritik altyapı tesislerinden uzak durulması ve Türk vatandaşlarının kişisel güvenliklerine azami özen göstermesinin bir kez daha önemle tavsiye edildiği belirtildi.

        Irak hava sahasının, bölgede süren çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, bu aşamada 16 Mart'a kadar hava sahasının açılmayacağının duyurulduğu anımsatılan açıklamada, bu çerçevede, yerel şartlar ve güvenlik koşullarına azami özen göstermek suretiyle Türkiye'ye kara yoluyla seyahat edilebileceği hatırlatıldı.

        Açıklamada, Türkiye ile Irak arasındaki kara yolunun hala ulaşıma açık olduğu, Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın faaliyetlerine devam ettiği, bu dönemde Türk vatandaşlarının zaruri neden olmadıkça Irak'a seyahat etmekten kaçınmasının uygun olacağı bildirildi.

        Irak makamlarının, kara sınır kapılarında üçüncü ülke vatandaşlarına 7 gün süreli transit vize imkanı sağlanacağını duyurduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu çerçevede, diğer bölge ülkelerinde bulunan ve Irak üzerinden ülkemize seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın söz konusu imkandan istifade etmeleri mümkündür. Acil durumlarda Irak'taki temsilciliklerimize aşağıdaki iletişim numaralarından ve Konsolosluk Çağrı Merkezinden (+90 312 292 29 29) ulaşılabilecektir. Bağdat Büyükelçiliği: +964 771 233 9023 (embassy.baghdad@mfa.gov.tr), Basra Başkonsolosluğu: +964 780 806 5000 (consulate.basra@mfa.gov.tr), Erbil Başkonsolosluğu: +964 750 802 5160 (consulate.erbil@mfa.gov.tr), Musul Başkonsolosluğu: +964 772 443 5143 (consulate.mosul@mfa.gov.tr), Necef Başkonsolosluğu: +964 783 770 0413."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oscar'ı kim kazanır?

        Ödül sezonunun en heyecanlı gecesi yaklaşırken gözler 98. Akademi Ödülleri'ne çevrildi. Peki pazartesi sabaha karşı sahiplerini bulacak Oscar'da favoriler mi kazanacak, yoksa sürpriz bir isim mi heykelciği kaldıracak? Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Oscar'a dair tahminlerini p...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Kavurma, İngiliz yarış atı çıkmıştı! Sahibine 132 bin TL ceza!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Karı koca tartışması cinayetle bitti!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?