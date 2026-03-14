Nilgün Öneş: Şahane misafirlerimiz

Türkan Şoray, Şener Şen, Emel Sayın, Devin Özgür Çınar, Deniz Türkali ve Yavuz Turgul gibi ünlü isimler, Nilgün Öneş'in ev sahipliğinde buluştu.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan senarist ve yazar Nilgün Öneş, paylaşımına, "Şahane misafirlerimiz ve biz" notunu düştü.

Öneş'in paylaşımı, kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Türkan Şoray ve Emel Sayın arasında oturan Devin Özgür Çınar da fotoğrafa; "Bendeki şansa bak" yorumunu yaptı.

Nilgün Öneş, başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen'in rol aldığı 1998 yapımı 'İkinci Bahar' dizisinin de senaristliğini üstlenmişti.