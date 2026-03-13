Canlı
        Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 14 gündür sürüyor. Gece boyu Tahran'da patlama sesleri duyulurken, İran'ın misillemeleri sonucu İsrail'de 59 kişi yaralandı. Irak'taki "İslami Direniş" grubu, ABD'ye ait yakıt ikmal uçağını düşürdüğünü açıkladı. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 07:20 Güncelleme:
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!

        İRAN EN ÇOK BAE'YE İHA VE FÜZE ATTI

        İran, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana karşı saldırı düzenlediği ülkelerdeki hedefler için en fazla füze ve insansız hava aracını (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) belirlediği hedeflere yönlendirdi.

        Körfez ülkelerinin savunma bakanlıkları, İran'daki kuruluşlar, İsrail ordusu ve açık istihbarat-analiz kaynaklarından bölgedeki saldırıların dağılımına ilişkin derlenen verilere göre, İran bağlantılı saldırılarda Körfez ülkelerine yaklaşık 3 bin 186 füze ve İHA yöneltildi. İran'ın mühimmatı Körfez ülkeleri arasında en çok BAE topraklarını hedef aldı.

        İran'a ait 1797 füze ve İHA, 28 Şubat-11 Mart tarihlerinde BAE'ye doğru fırlatıldı.

        Bu sayı, Tahran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının yaklaşık yüzde 56'sını oluşturdu.

        İkinci sıradaki Kuveyt, 682 füze ve İHA ile hedef alınırken Bahreyn'e 285, Katar'a 237'den, Suudi Arabistan'a 170'ten ve Umman'a 15'ten fazla füze ve İHA fırlatıldı.

        SUUDİ ARABİSTAN: 45 İHA ENGELLENDİ

        Suudi Arabistan, gece boyunca ülkeye yönelik 45 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

        Açıklamada, gece boyunca Suudi Arabistan hava sahasına giren 45 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

        Açıklamada, imha edilen 45 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 64 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

        İRAN'IN MİSİLLEMELERİNDE 59 KİŞİ YARALANDI

        İran'dan İsrail'in kuzeyini hedef alan füze misillemesinde 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan yapılan yeni füze saldırısında 58'i hafif 59 kişinin yaralandığı belirtildi.

        İran'dan gönderilen füzelerin ardından sirenlerin çaldığı İsrail'in kuzey bölgesinde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu basına yansıdı.

        İsrail basını, İran'ın misillemesi nedeniyle bazı evlerde hasar meydana geldiğini bildirdi. İsrail ordusu, yarım saat aralıklarla İran'dan ülkenin kuzeyine iki ayrı yoğun füze saldırısı başlatıldığını duyurmuş, halktan sığınaklara gitmesini istemişti.

        ABD'YE AİT YAKIT İKMAL UÇAĞI DÜŞTÜ

        Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar, ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

        Grup tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve hava sahamızın işgalci güçler tarafından ihlal edilmesine karşı savunma amacıyla Irak'ın batısında ABD'ye ait KC-135 uçağı uygun silahlarla vurularak düşürülmüştür." ifadesine yer verildi.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü doğrulamış, kazanın düşman ya da dost ateşi sonucu meydana gelmediğini ve olayın dost hava sahasında gerçekleştiğini belirtmişti.

        CENTCOM'dan yapılan açıklamada, kazaya karışan iki uçaktan birinin kırıma uğradığı, diğerinin güvenli şekilde iniş yaptığı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran medyası, ABD ile İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

        İran medyası, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Bazı İran kanalları, patlamanın kentin doğu ve güney bölgelerinde meydana geldiğini aktardı.

        Asriran haber sitesi, Tahran'da meydana gelen patlamaların 11 ayrı bölgede gerçekleştiğini duyurdu.

        SUUDİ ARABİSTAN: 35 İHA ENGELLENDİ

        Suudi Arabistan, hava sahasına giren 35 insansız hava aracının (İHA) savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi. Bakanlık açıklamasında, ülkenin hava sahasına giren 35 İHA'nın savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

        Açıklamada, imha edilen 35 İHA ile birlikte, Suudi Arabistan'da dün akşamdan bu yana ülke hava sahasına giren toplam 54 İHA ve 2 balistik füzenin savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

        IRAK'TA FRANSIZ ASKERİ ÖLDÜ

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ın Erbil kenti yakınlarındaki saldırıda bölgedeki Fransız birliğinden bir askerin öldüğünü, askerlerden birkaçının yaralandığını bildirdi.

        Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fransız taburundan astsubay Arnaud Frion'un öldüğünü ve "askerlerinden birkaçının yaralandığını" belirtti.

        "2015'ten beri DEAŞ'a karşı mücadele eden güçlerimize yönelik bu saldırı kabul edilemez." ifadesini kullanan Macron, Irak'taki askeri mevcudiyetlerinin bütünüyle terörle mücadele kapsamında olduğu ve bölgedeki savaşın bu tür saldırıları meşru gösteremeyeceğini vurguladı.

        BAHREYN'DE SİREN SESLERİ

        Bahreyn genelinde alarm sirenleri çaldı ve halkın güvenli bölgelere yönelmesi istendi.

        Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı, vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

        Bahreyn, İran'dan şu ana kadar yapılan 114 füze ve 190 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        ERBİL'DE FRANSA ASKERİ ÜSSÜNE SALDIRI

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Güçleri Mahmur-Güver Cephesi Komutanı Sirvan Barzani, Musul'un Mahmur ilçesinde bulunan Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda yaralanan Fransız askeri personel sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.

        Yerel medyaya konuşan Barzani, Mahmur'daki Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verdi.

        Barzani, İHA saldırısında 7 Fransız askeri danışman ve eğitmenin yaralandığını belirtti. Hedef alınan bölgenin bir askeri eğitim alanı olduğunu ifade eden Barzani, "Orada bulunan Fransız askerlerinin savaş ve çatışmalarla hiçbir ilgisi yok. Sadece Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde yasal olarak bulunan askeri danışmanlardır." dedi. Saldırıyı "haksız bir terör eylemi" olarak nitelendiren Barzani, Irak hükümetine bu tür saldırıların önüne geçme çağrısı yaptı.

        Erbil Valisi Ümid Hoşnav, yaptığı açıklamada, Mahmur cephesinde bulunan Molla Kara Peşmerge-Fransız ortak askeri üssüne düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 6 Fransız askerinin yaralandığını duyurmuştu. Hoşnav, yaralılardan 4'ünün hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.

