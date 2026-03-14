        Haberler Dünya Husilerden açıklama: Savaşa katılmamız zaman meselesi | Dış Haberler

        Husilerden açıklama: Savaşa katılmamız zaman meselesi

        Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, İran'a destek verme kararı alındığını ve savaşa katılmalarının "sadece zaman meselesi" olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 23:49 Güncelleme:
        Buhayti, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yemen’de İran’ın yanında durma kararı alındı." ifadelerini kullandı.

        Ayrıntı vermeyen Buhayti, “Durumu izliyoruz, parmaklarımız tetikte. Yemen’in savaşa katılımı sadece zaman meselesidir." dedi.

        Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Buhayti, "Bölgedeki herkes ABD saldırılarını kınamalı ve bu çatışmada İran’ın yanında durmalıdır." diye konuştu.

        Buhayti, "Bugünkü hedef yalnızca İran değil, tüm Arap ve İslam ülkeleridir." ifadesini kullanarak, "Bize dayatılan bu savaşı kendi şartlarımızı dikte etmek için sürdürmeliyiz." dedi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Down sendromlu Pelinsu engelleri kulaç atarak aştı

        Düzcede yaşayan down sendromlu 13 yaşındaki Pelinsu Yıldırım, 3 yıl önce başladığı yüzmeyle hayata bağlandı. (AA)

