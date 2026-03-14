Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da "14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin diplomasiden yana olduğunu vurgulayarak "Gazze’de doktorlar şehit ediliyor. Gözünü kan bürümüş şebeke İran’da okulları vuruyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Buradaki kardeşlerimle birlikte 81 ilimizdeki tüm hekimlerimizin, hemşirelerimizin, hastabakıcılarımızın sağlık ordumuzun her bir mensubunun 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İlk bimarhanelerin, şifahanelerin kurulmasından bu yana kendilerini aziz milletimizin sağlık ve sıhhatine adamış fakat artık ebedi aleme göç etmiş sağlık çalışanlarımızı da rahmetle yâd ediyorum. Devrin müstevlilerine karşı mücadele bayrağı açmak suretiyle 14 Mart'ı bizlere Tıp Bayramı olarak armağan eden tıp fakültesi talebeleri, onlara destek veren tüm hekimleri de saygı, şükran ve elbette rahmetle anıyorum. Kendilerini milletimizin istiklaline adayan o doktorlar, talebelerin mücadele azmini bugün sizlerin de yolunu çok güçlü şekilde aydınlatıyor. Milli mücadelede cepheden cepheye koşan hekim, hemşirelerimizin cesaret ve metaneti sizlerin de gönlünüzü, ruhunuzu coşturuyor.

"BAZI MESLEKLER EDA MESLEĞİ, BAZILARI İSE FEDA MESLEĞİDİR"

Bazı meslekler eda mesleği, bazıları ise feda mesleğidir. Sağlık ordumuz çok yüksek bir tempo ve özveriyle çalışarak yeri geldiğinde ailelerine ayıracakları zamandan feragat ederek kendilerini milletimiz için adeta feda eden bir karaktere sahiptir. Biz de tüm imkanlarımızı, kaynaklarımızı kullanarak sağlık camiamızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Sağlık sistemimiz bugün geçmişe göre hiç olmadığı kadar güçlüdür, dayanıklıdır. Hastanelerimiz, sağlık tesislerimiz geçmişle kıyas kabul etmeyecek derecede modern donanım ve altyapıya sahiptir. Kovid 19 salgınından 6 Şubat depremlerinde sağlık sistemimiz alnının akıyla geçmeye başarmıştır.

"BİZ HEP İŞİMİZE BAKTIK, HİZMETE ODAKLANDIK"

Ülkemizde maalesef yapılanı görmemekte ısrar edenler var. Ülkenin nereden nereye geldiğine inatla gözlerini kapatan sayısı az ama sesi çok çıkan bir kesim var. Ülkesi ve milletinin başarılarına karşı duyarsız olanlara biliyorum ki ne desek ne anlatsak beyhude. Biz onları nazarı dikkate almadık, bugün de kaale almıyoruz. Biz hep işimize baktık, hizmete odaklandık, sağlık hizmetlerimizin standardını yükseltmenin çabasında olduk. 23 yılda yatırım, proje, reform ve hizmetlerimizle sağlık alanında tarihi nitelikte adımlar attık. 2002 yılında 379 bin sağlık çalışanımız vardı. Bu sayı bugün 1 milyona çıktı. Sadece geçen yıl 36 bin 253 hekim ve 14 bin 400 hemşire olmak üzere toplam 75 bin 255 personel ataması gerçekleştirdik. Yatak kapasitemizi 173 bine çıkardık.

"27 ŞEHİR HASTANESİNİ HİZMETE ALDIK"

2002'de 18 bin olan nitelikli yatak sayımız bugün 184 binin üzerinde. Göreve geldiğimizde sadece 58 olan MR sayımız 1063'e, bilgisayarlı tomografi sayımız 1400'e yükseldi. Şehir hastanelerimiz yalnızca yatak sayılarıyla değil, yüksek teknolojiye sahip altyapıları, modern tıp cihazları, donanımlı ameliyathaneleri, yoğun bakım kapasiteleriyle kritik roller üstleniyor. 27 şehir hastanesini hizmete aldık. 14 bin 115 yataklı 11 şehir hastanesinin yapımı ise devam ediyor. 9 şehir hastanesi sağlık kampüsü ise ihale, proje ve arsa aşamasında. 379 yeni aile sağlığı merkezini milletimizin istifadesine sunduk. 8 bin 350 aile sağlığı merkezi ve 30 bin 286 aile hekimi birimimizle ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 784 hastaneyi hizmete açarak kamu hastanelerindeki yatak sayımızı 173 bine çıkardık.

"BIÇAK PARASI ZULMÜNDEN, AMBULANS YETERSİZLİĞİ ZAMANLARINDAN GELDİK"

Buralara sadece hasaların değil hasta yakınlarının akıl almaz çileler çektiği dönemlerden geldik. Bıçak parası zulmünden, ambulans yetersizliği zamanlarından geldik. Sağlık çalışanlarımızın fedakârlıkları bizim için çok ama çok kıymetlidir. Devlet ve millet olarak sizlerin hakkını ne yaparsak yapalım asla tam anlamıyla ödeyemeyiz. Asrın felaketini yaşadığımız dakikalarda yeni doğan bebekleri hayatta tutabilmek için çırpınan ebelerimizi unutmadık ve asla unutmuyoruz. Bir hastayı yaşatmak için gerektiğinde ameliyathanesinden yarım gün çıkmayan, operasyonu başarıyla tamamlayınca dünyanın bütün yükü omuzlarından kalkmışçasına rahatlayan cerrahlarımızı unutmadık ve unutamayız.

"BAZI ŞEYLER ÜCRETLE, TERFİYLE, TEŞEKKÜRLE ÖDENMEZ"

Bir abla ve bir kardeş hassasiyeti, bir anne şefkatiyle hastasına kol kanat geren hemşirelerimizi, doktorlarımızı unutmadık ve unutamayız. Hastabakıcılarımızı unutmadık ve unutamayız. Bazı şeyler ücretle, terfiyle, teşekkürle ödenmez. Hayat kurtarmak, yaralara merhem olmak, şifa dağıtmak bunlardan biridir. Sağlık ordumuzun tüm neferlerinin bu yüksek hassasiyetle çalıştığına yürekten inanıyorum. Bir insanı yaşatmak bütün insanlığı yaşatmak için kıymetlidir, mukaddestir. Maalesef bugün dünyada insan hayatının hiçe sayıldığı, kundaktaki hatta küvezdeki bebeklerin katledildiği, okula gönderilen çocukların bombalarla can verdiği vahşet sahnelerine tanık oluyoruz.

"İSRAİL, İRAN VE LÜBNAN'DA OKUL VE HASTANELERİ VURMAYA DEVAM EDİYOR"

Gazze soykırımında sivillerle birlikte doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanların acımasızca şehit edildiğini gördük. 1700'e yakın sağlık çalışanı İsrail'de devlet terörünün kurbanı oldu. İsrail, İran ve Lübnan'da okul ve hastaneleri vurmaya devam ediyor. Aklı selimi savunan, diyalog ve diplomasiyle krizlere çözüm arayan ülkelerin başında Türkiye vardır. Bölgemizde ve dünyada da sadece yaşatmanın sadece insani değerleri korumanın derdindeyiz. Hadiselere petrol, altın, doğalgaz değerinden bakan değil hakkın, adaletin, şefkatin, insanlık onurunun nazarından bakan insani tavrımızı muhafaza edeceğiz.

"BİLHASSA OKULDA VE HASTANELERDE ŞİDDETE ASLA TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTUR"

Hükümet olarak dünyada barışı ve huzuru savunurken ülkemizde buna gölge düşürecek hiçbir eyleme kayıtsız kalamayız. Sağlık çalışanlarımızın görevini gönül huzuruyla yapabilmeleri temel önceliklerimizden biridir. Bilhassa okulda ve hastanelerde şiddete asla tahammülümüz yoktur. Zaman zaman sağlık çalışanlara yönelik şiddete rastlıyoruz. Gerekli önlemleri alıyoruz ve alacağız. Bizim tavrımız açıktır. Ne insanımızın örselenmesine, hakarete uğramasına, oradan oraya sürüklenmesine göz yumarız ne de bu hizmeti veren sağlık çalışanlarımızın şiddet ve hakarete maruz kalmasına müsaade ederiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun, işlerinizi kolaylaştırsın.

