        Motörhead'in gitaristi Phil Campbell hayatını kaybetti

        İngiliz müzik grubu Motörhead'in gitaristi Phil Campbell, 64 yaşında hayata veda etti. Ünlü müzisyenin ölümünü ailesi duyurdu

        Giriş: 14.03.2026 - 17:26
        Müzik dünyasının acı kaybı

        İngiliz heavy metal grubu Motörhead'in üyelerinden Phil Campbell, yaşamını yitirdi. 64 yaşında hayatını kaybeden müzisyenin ailesi yaptığı açıklamada, "Sevgili babamız Philip Anthony Campbell’ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Kendisi dün gece, büyük ve karmaşık bir ameliyatın ardından yoğun bakımda verdiği uzun ve cesur mücadelenin ardından huzur içinde hayatını kaybetti. Phil, adanmış bir eş, harika bir baba ve ‘Bampi’ lakabıyla tanınan gururlu ve sevgi dolu bir büyükbabayıdı. Onu tanıyan herkes tarafından çok seviliyordu ve yokluğu derinden hissedilecek. Onun mirası, müziği ve birçok insanla paylaştığı anılar sonsuza kadar yaşamaya devam edecek. Bu son derece zor dönemde ailemizin mahremiyetine saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

        Grubun bateristi Mikkey Dee acı haberin ardından şu açıklamayı yaptı: Kardeşim Phil Campbell'in ani vefatı çok üzücü. Tanıdığım en komik adamı ve birlikte çalıştığım en iyi rock gitaristiydi. Yeteneğiyle beni şaşırtmayı hiç bırakmadı. En çok onunla sohbet etmeyi özleyeceğim.

        Phil Campbell - Lemmy Kilmister - Mikkey Dee

        Grubun kurucusu Lemmy Kilmister, 2015 yılında hayatını kaybetmişti. Lemmy'nin ölümünün ardından Mikkey Dee, Lemmy olmadan Motörhead'in devam edemeyeceğini duyurmuştu.

