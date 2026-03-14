Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
Süper Lig'in lideri Galatasaray, bugün evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Sane ve Abdülkerim'in cezalı olduğu sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş derbisinde 4. sarı kartını gören hocası Okan Buruk'tan da mahrum kalacak. Liverpool yorgunu Aslan'da rotasyon planlanıyor. Başakşehir karşısında savunma bekleri değişecek, Sacha Boey ve Eren Elmalı ilk 11'e girecek. Abdülkerim'in yokluğunda Singo stopere geçecek. İşte tüm detaylar
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.
RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.
BURUK CEZALI
SANE VE ABDÜLKERİM DE YOK
Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının başındaki yerini alamayacak.
Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı müsabakada görev yapamayacak.
ROTASYON BEKLENİYOR
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere devi Liverpool ile karşılaşacak.
Bu turdaki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmek için Liverpool ile çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Bu kritik karşılaşmadan dolayı teknik direktör Okan Buruk'un RAMS Başakşehir'e karşı bazı mevkilerde rotasyona gitmesi bekleniyor.
Başakşehir karşısında savunma bekleri değişecek, Sacha Boey ve Eren Elmalı ilk 11'e girecek. Jakobs'un yanı sıra Lemina da Liverpool rövanşı düşünülerek dinlendirilecek. Abdülkerim'in yokluğunda Singo stopere geçecek.
GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Lang, Osimhen
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Onur, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Kemen, Umut, Shomurodov, Yusuf, Fayzullaev, Selke
> Ligde son 31 iç saha maçında yenilmedi
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 31 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
> Ligin en çok gol atan takımı
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor. Sezonda 59 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 25 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 57 golle Fenerbahçe ve 51 golle Trabzonspor takip ediyor.
Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, Göztepe ile birlikte en az gol yiyen ekip olarak da dikkati çekiyor.