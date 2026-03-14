        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kırmızı bültenle aranan 18, ulusal seviyede aranan 27 suçlu Türkiye'ye getirildi

        Kırmızı bültenle aranan 18, ulusal seviyede aranan 27 suçlu Türkiye'ye getirildi

        Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 45 suçlu bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirildi. Suçlular arasında Halil Falyalı'nın koruması Hakan Atıcı'nın Arjantin'den, "Redkitler" isimli organize suç örgütü üyesi Ramazan Sadan'ın ise Gürcistan'dan teslim alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 11:15
        45 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 18 ve ulusal seviyede aranan 27 kişi olmak üzere toplam 45 suçlu Türkiye'ye getirildi.

        Alınan bilgiye göre, İçişleri ile Adalet bakanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçluların iadesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarınca çalışmalar gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sonucu, Gürcistan'da 35, Almanya'da 5 ve Arjantin, Bulgaristan, Irak, İsveç ve Karadağ'da birer olmak üzere 45 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Bu kişilerden 18'i kırmızı bültenle, 27'si ise ulusal seviyede aranıyordu.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın koruması Hakan Atıcı'nın Arjantin'den, "Redkitler" isimli organize suç örgütü üyesi Ramazan Sadan'ın ise Gürcistan'dan teslim alınarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.

        Yakalananların şu suçlardan arandıkları belirtildi:

        "Nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kişinin kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, kasten öldürme, kasten yaralama ve basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma, bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, parada sahtecilik, çocuğun cinsel istismarı, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ), ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurma ile sayıca ve nitelik bakımından vahim silah veya mühimmat bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kadına karşı şiddet ve ilgili kanun maddesine muhalefet."

