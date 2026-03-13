Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?

"BAZI ŞEYLER FARKLI LANSE EDİLDİ"

"O anlarda benim tarafımda sorun yoktu. 18 yaşındaydım. 18 yaşında A Milli Takım'ın kadrosun olmak benim için önemli ve büyük bir şeydi. Benim için her şey çok iyi gidiyordu. Benim tarafımdan sorun yoktu. Bazı şeyler biraz farklı lanse edildi, olmayan şeyler oldu diye lanse edildi. Ağlayan bir insan değilim. Beni biraz kötü gösterdi. Ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Benim yapmadığım şeyler yaptığım gibi lanse edildi, o biraz üzücüydü. Ağlama konusu, mobbing... Gayet mutluyum orada. Taraftarımız arkamda durdu, sağ olsunlar, onları da çok seviyorum ama bazı olanlar... Bunlar çok gerçeği yansıtmıyordu. Bunlar beni üzmüştü. Orada bulunmak benim için çok önemli bir şeydi."

MONTELLA'NIN ZİYARETİ

"Mutlu oldum. Beni ziyaret etmesi bana mutlu oldu. Buraya gelirken bana referans olan kişilerden birisi. Olumlu referanslar verdi. Buraya gelip beni ziyaret etmesi beni mutlu etti."