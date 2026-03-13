Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
Beşiktaş'ın sezon başı İtalyan ekibi Cagliari'ye kiraladığı milli futbolcu Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmasıyla ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Kılıçsoy'un açıklamaları...
Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Semih Kılıçsoy, TRT Spor'a kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki golcü, milli takımda yaşanan süreci ve Beşiktaş dönemiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
"ÇEKİNCELERİM VARDI"
"Çok güzel, tatlı bir stadyum. Taraftarımız da iyi. Bize destek oluyorlar. Çok güzel bir ortam var. Kolay değildi benim için, çekincelerim de vardı benim. İlk defa yurt dışına çıkıyordum bu transfer sürecinde. İlk başta zorlandım ama sonra alıştım. İnsanlar çok sıcak kanlı ve beni çok seviyorlar. Futbol anlamında, alışma sürecim oldu tempo, taktik açısından. Burada herkesin bir görevi var ve herkes o görevi yapmaya çalışıyor."
"İTALYA'DA TEMPOM ÇOK GELİŞTİ"
"Tempom çok gelişti burada. Bağlantı oyununu iyi oynuyorum burada, o özelliğimi daha çok geliştirdim. O rolde de hocamız kullanıyor beni. Savunma anlamında da kendime çok şey kattım. Baskı şekli bile değişti. Bunları geliştirdim ve daha da çok geliştireceğim diye düşünüyorum."
"BENİ EN İYİ KULLANAN SANTOS'TU"
"Fernando Santos... Parladığım, goller attığım dönem onunla çalışıyordum. İstediğim rolde beni kullanan oydu, o rolde beni sadece o kullandı. Diğer hocalar da iyiydi ama herkesin taktik anlayışı farklı ama beni en iyi kullanan Fernando Santos'tu."
"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTEMEDİM"
"Ben hiç gitmek istemedim Beşiktaş'tan. Oradaki misyonumu tamamlamadığıma inanıyordum, orada kalıp orada başarılı olmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı."
"BENİ KÖTÜ ETKİLEDİ"
"Van Bronckhorst'a neden oynamadığımı sordum. Sezon öncesi gitmeni istemiyorum demişti çünkü. Bana net bir şey söylenmedi. Biraz taktiksel gibi konuşuldu. Ondan sonra algılar oldu. İnsanlar başka şeyler konuştu. Kötü lanse edildim. Olmayan şeyler, olmuş gibi konuşuldu. Bu da beni kötü etkiledi."
"BAZI ŞEYLER FARKLI LANSE EDİLDİ"
"O anlarda benim tarafımda sorun yoktu. 18 yaşındaydım. 18 yaşında A Milli Takım'ın kadrosun olmak benim için önemli ve büyük bir şeydi. Benim için her şey çok iyi gidiyordu. Benim tarafımdan sorun yoktu. Bazı şeyler biraz farklı lanse edildi, olmayan şeyler oldu diye lanse edildi. Ağlayan bir insan değilim. Beni biraz kötü gösterdi. Ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Benim yapmadığım şeyler yaptığım gibi lanse edildi, o biraz üzücüydü. Ağlama konusu, mobbing... Gayet mutluyum orada. Taraftarımız arkamda durdu, sağ olsunlar, onları da çok seviyorum ama bazı olanlar... Bunlar çok gerçeği yansıtmıyordu. Bunlar beni üzmüştü. Orada bulunmak benim için çok önemli bir şeydi."
MONTELLA'NIN ZİYARETİ
"Mutlu oldum. Beni ziyaret etmesi bana mutlu oldu. Buraya gelirken bana referans olan kişilerden birisi. Olumlu referanslar verdi. Buraya gelip beni ziyaret etmesi beni mutlu etti."
CAGLIARI'DE DEVAM EDECEK Mİ?
"Cagliari'nin olumlu düşündüğünü biliyorum ama ben bunları çok düşünmüyorum. Burada futbol oynamaktan mutluyum, burada olmaktan mutluyum. Geleceği çok düşünmüyorum. Ben şu anda takımın daha fazla puan kazanmasına yardımcı olarak devam etmek istiyorum."