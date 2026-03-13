Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı? - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?

        Beşiktaş'ın sezon başı İtalyan ekibi Cagliari'ye kiraladığı milli futbolcu Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmasıyla ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte Kılıçsoy'un açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 20:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Semih Kılıçsoy, TRT Spor'a kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki golcü, milli takımda yaşanan süreci ve Beşiktaş dönemiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

        "ÇEKİNCELERİM VARDI"

        "Çok güzel, tatlı bir stadyum. Taraftarımız da iyi. Bize destek oluyorlar. Çok güzel bir ortam var. Kolay değildi benim için, çekincelerim de vardı benim. İlk defa yurt dışına çıkıyordum bu transfer sürecinde. İlk başta zorlandım ama sonra alıştım. İnsanlar çok sıcak kanlı ve beni çok seviyorlar. Futbol anlamında, alışma sürecim oldu tempo, taktik açısından. Burada herkesin bir görevi var ve herkes o görevi yapmaya çalışıyor."

        "İTALYA'DA TEMPOM ÇOK GELİŞTİ"

        "Tempom çok gelişti burada. Bağlantı oyununu iyi oynuyorum burada, o özelliğimi daha çok geliştirdim. O rolde de hocamız kullanıyor beni. Savunma anlamında da kendime çok şey kattım. Baskı şekli bile değişti. Bunları geliştirdim ve daha da çok geliştireceğim diye düşünüyorum."

        "BENİ EN İYİ KULLANAN SANTOS'TU"

        "Fernando Santos... Parladığım, goller attığım dönem onunla çalışıyordum. İstediğim rolde beni kullanan oydu, o rolde beni sadece o kullandı. Diğer hocalar da iyiydi ama herkesin taktik anlayışı farklı ama beni en iyi kullanan Fernando Santos'tu."

        "BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTEMEDİM"

        "Ben hiç gitmek istemedim Beşiktaş'tan. Oradaki misyonumu tamamlamadığıma inanıyordum, orada kalıp orada başarılı olmak istiyordum. Her şey iyi giderken beni bir anda bilinmezliğe ittikleri için o ara biraz mentalim zorlanmıştı."

        "BENİ KÖTÜ ETKİLEDİ"

        "Van Bronckhorst'a neden oynamadığımı sordum. Sezon öncesi gitmeni istemiyorum demişti çünkü. Bana net bir şey söylenmedi. Biraz taktiksel gibi konuşuldu. Ondan sonra algılar oldu. İnsanlar başka şeyler konuştu. Kötü lanse edildim. Olmayan şeyler, olmuş gibi konuşuldu. Bu da beni kötü etkiledi."

        "BAZI ŞEYLER FARKLI LANSE EDİLDİ"

        "O anlarda benim tarafımda sorun yoktu. 18 yaşındaydım. 18 yaşında A Milli Takım'ın kadrosun olmak benim için önemli ve büyük bir şeydi. Benim için her şey çok iyi gidiyordu. Benim tarafımdan sorun yoktu. Bazı şeyler biraz farklı lanse edildi, olmayan şeyler oldu diye lanse edildi. Ağlayan bir insan değilim. Beni biraz kötü gösterdi. Ama yapacak bir şey yok, geçmişte kaldı. Benim yapmadığım şeyler yaptığım gibi lanse edildi, o biraz üzücüydü. Ağlama konusu, mobbing... Gayet mutluyum orada. Taraftarımız arkamda durdu, sağ olsunlar, onları da çok seviyorum ama bazı olanlar... Bunlar çok gerçeği yansıtmıyordu. Bunlar beni üzmüştü. Orada bulunmak benim için çok önemli bir şeydi."

        MONTELLA'NIN ZİYARETİ

        "Mutlu oldum. Beni ziyaret etmesi bana mutlu oldu. Buraya gelirken bana referans olan kişilerden birisi. Olumlu referanslar verdi. Buraya gelip beni ziyaret etmesi beni mutlu etti."

        CAGLIARI'DE DEVAM EDECEK Mİ?

        "Cagliari'nin olumlu düşündüğünü biliyorum ama ben bunları çok düşünmüyorum. Burada futbol oynamaktan mutluyum, burada olmaktan mutluyum. Geleceği çok düşünmüyorum. Ben şu anda takımın daha fazla puan kazanmasına yardımcı olarak devam etmek istiyorum."

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası