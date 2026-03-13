        Ahmet Yaşar Sigorta Birliği'ne başkan adaylığını açıkladı - Sigorta Haberleri

        Ahmet Yaşar Sigorta Birliği'ne başkan adaylığını açıkladı

        Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, olağan genel kurulda Türkiye Sigorta Birliği'ne başkan adayı olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu

        Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Türkiye sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği’nin 8 Nisan’da yapılacak Genel Kurulu’nda başkan adayı olduğunu açıkladı. Birlik Başkanlığı’na aday olduğunu; kamuoyu, sigorta sektörü ve tüm paydaşlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yaşar, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yürütmekte olduğum görevlerim ile 35 yılı aşkın meslek hayatım boyunca, sektörümüzün gelişimine ve kurumsal kapasitesinin güçlenmesine katkı sunmaya gayret ettim. Bu süreçte edindiğim tecrübe, güçlü yönlerimizi daha ileri taşımak ve gelişime açık alanlarımızı ortak akılla dönüştürmek adına önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Türkiye sigorta sektörü; artan fon büyüklüğü, güçlü sermaye yapısı, yetkin insan kaynağı ve teknik kapasitesiyle yalnızca finansal sistemimizin önemli bir yapı taşı değil, aynı zamanda ekonomimizin dayanıklılığını sürekli kılan stratejik bir aktör konumuna ulaşmıştır."

        REKLAM

        Yaşar, bu yeni dönemde, Türkiye Sigorta Birliği liderliğinde başlatılan dönüşümü daha ileriye taşımak amacıyla öncelikli gördüğü başlıkları şöyle dile getirdi:

        GÜÇLÜ KOORDİNASYON

        Sektör otoritemiz SEDDK başta olmak üzere; kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla karşılıklı güvene dayalı, süreklilik arz eden ve teknik zemine oturan bir koordinasyon anlayışını güçlendirmeliyiz.

        SAHAYA BAKIN BİRLİK

        Türkiye Sigorta Birliği; geniş sigorta ekosistemi içinde tüm paydaşları dinleyen, sahaya daha yakın duran ve hızlı, akılcı çözümler üreten bir yapıda olmalıdır.

        VERİ VE TEKNİK DİSİPLİN

        İstikrarlı büyüme, sürdürülebilir kârlılık ve güçlü sermaye yapısına dayalı güven veren bir sigorta sektörünü; veriye ve teknik disipline dayalı karar kültürüyle ileriye taşımalıyız.

        ŞEFFAF GÜÇLÜ VE GELECEĞE HAZIR SİGORTA EKOSİSTEMİ

        Dijital dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı yatırımıyla sürdürülebilir büyümeyi destekleyen, şeffaf ve güçlü bir sektör yapısını kalıcı hâle getirmek önceliğimiz olacaktır. Amacımız, tüm paydaşlarımızın rekabet gücünü güvence altına alan ve artıran dirençli bir sigorta ekosistemi inşa etmektir.

        DAYANIKLI EKONOMİNİN GÜVENCESİ

        Ülkemiz için uzun vadeli, güçlü, dirençli ve güven veren bir sigorta mimarisini hep birlikte inşa etmeliyiz. Kurumsal sürekliliğe, ortak akla ve sektörel dengeye inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bu hedefleri hayata geçirmek ve sektörümüzü hak ettiği konuma daha da ileri taşımak için göreve hazırım. SEDDK ve sektör paydaşlarımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, seçilecek ekip arkadaşlarımla birlikte tüm enerji ve gayretimi bu sorumluluğa yönlendireceğim.

