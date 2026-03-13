Lider Galatasaray'ın konuğu Başakşehir! Okan Buruk'tan rotasyon kararı
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın akşam sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Okan Buruk'un cezası nedeniyle kulübede yer alamayacağı maçta sarı-kırmızılılar rakibini mağlup ederek şampiyonluk hedefinde yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, Liverpool maçını düşünerek kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, yarın akşam karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Süper Lig'de 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 61 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi.
RAMS Başakşehir ise 12 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle 42 puan elde etti ve 5. sırada yer aldı.
BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ RANDEVU
Galatasaray ile RAMS Başakşehir, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.
Ligin 9. haftasında iki takım arasında oynanan mücadele, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarının ilk haftasında RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de Galatasaray 1-0 kazandı.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası sebebiyle yarınki RAMS Başakşehir maçında takımının başındaki yerini alamayacak.
Beşiktaş ile geçen hafta oynanan derbinin son dakikalarında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Buruk, yarın eski takımının karşısında maça çıkamayacak.
SANE VE ABDÜLKERİM DE YOK
Galatasaray'da Alman futbolcu Leroy Sane ile milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, cezaları nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Beşiktaş derbisinde geçen hafta doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane ile sezon içerisindeki 4. sarı kartını gören Abdülkerim Bardakcı, cezalarından dolayı yarınki müsabakada görev yapamayacak.
EREN ELMALI SARI KART SINIRINDA
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Başakşehir maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki hafta Göztepe ile oynanacak maçta yer alamayacak.
LİGDE SON 31 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 31 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.
Sezonda 59 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 25 haftada ligin en golcü ekibi oldu.
Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, Göztepe ile birlikte en az gol yiyen ekip olarak da dikkati çekiyor.
BEŞİKTAŞ VE LIVERPOOL GALİBİYETLERİYLE MORALLER YÜKSELDİ
Sarı-kırmızılı ekip, son iki resmi müsabakasında Beşiktaş ve Liverpool'u mağlup ederek moral buldu.
Ligin 25. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı ve UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u 1-0'lık skorlarla yenen Galatasaray, önemli bir eşiği geride bıraktı.
OSİMHEN, LİGDE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılıların Nijeryalı santraforu Victor Osimhen, Süper Lig'deki son 8 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu dönemde Samsunspor'un 2 kez ağlarını sarsan Osimhen, Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş'a birer gol kaydetti.
Osimhen, bu süreçte sadece ikas Eyüpspor'a gol atamadı.
SONRAKİ DURAK LIVERPOOL
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere devi Liverpool ile karşılaşacak.
Bu turdaki ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finale yükselmek için Liverpool ile çok önemli bir mücadeleye çıkacak.
OKAN BURUK'TAN ROTASYON KARARI
Teknik direktör Okan Buruk, Liverpool mücadelesini düşünerek RAMS Başakşehir'e karşı kadroda rotasyona gidecek.
Jakobs'u dinlendirecek olan Buruk, sol bekte Eren Elmalı'ya, sağ bekte ise Sacha Boey'e görev verecek. Stoper hattında ise Davinson Sanchez-Wilfried Singo ikilisinin görev yapması bekleniyor. İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün'ün de ilk 11'de olacağı öğrenildi.