        SON DAKİKA: Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Genç kadın duruşma çıkışı öldürmüştü! Gerekçesini açıkladı!

        Kocaeli'nde, eski eşinin davalık olduğu 35 yaşındaki Emrah Çeliksoy'u, tanık olarak dinlendiği duruşmada kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayıp, çıkışta kalbinden bıçaklayarak öldüren 25 yaşındaki Sümeyye M.'nin polise verdiği ilk ifadesinde yaşananlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi. İşte Sümeyye M.'nin ifadesi...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 09:39
        Duruşma çıkışı kalbinden bıçaklayan kadının ifadesi ortaya çıktı!

        Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Güneş Caddesi'nde 31 Temmuz 2025’te, Emrah Çeliksoy (35), akaryakıt istasyonunda tartıştığı arkadaşı A.F.Ö.’yü bıçakla yaraladı.

        BIÇAKLAMAYA 'POMPALI' İLE KARŞILIK

        DHA'daki habere göre sonrasında A.F.Ö. ise Çeliksoy’un evine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Çeliksoy ve 3 kişi yaralandı. Soruşturma kapsamında A.F.Ö. tutuklandı, Çeliksoy ise serbest bırakıldı. Emrah Çeliksoy hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’, A.F.Ö. hakkında ise ‘yaralama’ suçundan dava açıldı.

        MAHKEMEDE, CİNSEL SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

        Kocaeli 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün olaya ilişkin davanın duruşması görüldü. Duruşmada, tutuklu sanık A.F.Ö.’nün eski eşi Sümeyye M. (25) tanık olarak dinlendi. Sümeyye M., eski eşi A.F.Ö. ile evlenmeden önce, nişan attıkları dönemde dertleşmek için, Emrah Çeliksoy ile birlikte alkol aldıklarını ve kaldıkları otelde Emrah Çeliksoy’un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

        "EŞİM MESAJI GÖRDÜ OLAY YAŞANDI"

        Sonrasında A.F.Ö. ile barışıp evlendiklerini, Çeliksoy’un evlendikten sonra da ara ara kendisine mesaj atmaya devam ettiğini, eşinin bu mesajlardan birini görmesi üzerine olayların yaşandığını öne sürdü. Sümeyye M., yaşanan süreç nedeniyle A.F.Ö. ile boşandıklarını ancak 2 çocuklarının bulunduğunu ve eski eşinin kendisine destek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

        MAĞDUR OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

        Duruşmada söz verilen Çeliksoy ise kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. A.F.Ö. ise olay nedeniyle mağdur olduğunu söyleyip tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti A.F.Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        ADLİYE ÖNÜNDE BIÇAKLADI

        Duruşma salonundan çıkan Sümeyye M., iddiaya göre adliyenin karşısındaki bir kafeden bıçak aldı. Sümeyye M., bu sırada adliye önünde bulunan Emrah Çeliksoy’a saldırıp, bıçakladı.

        TEDAVİYE ALINDI KURTARILAMADI

        Çeliksoy aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kalbinden bıçaklanan Çeliksoy, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çeliksoy, hayatını kaybetti.

        "SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM"

        Olayın ardından Sümeyye M., polis tarafından gözaltına alındı. Sümeyye M.’nin polise verdiği ilk ifadesinde mahkemede anlattığı cinsel saldırı iddialarını yinelediği, yaşananlar nedeniyle sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Otopsi işlemlerinin ardından Emrah Çeliksoy’un cenazesi dün Kartepe ilçesindeki Rahmiye Camii’ne getirildi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çeliksoy, Rahmiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        GENÇ KADIN TUTUKLANDI

        Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sümeyye M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

