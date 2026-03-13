Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!

        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!

        AFAD, saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi

        Giriş: 13.03.2026 - 03:50 Güncelleme:
        Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem!
        Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Ayrıntılar geliyor...

