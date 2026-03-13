Canlı
        SON DAKİKA HABER: Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani | Son dakika haberleri

        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!

        Muğla'da, 87 yaşındaki Asım ve eşi 76 yaşındaki Nazire Kasap'ın hayatlarını kaybettikleri yangında sır perdesi aralandı. Yangını yaşlı çiftin torunları 26 yaşındaki Busenaz K. ile eşi Kürşat K.'nin çıkardığı netlik kazandı. Şüphelilerin olaydan önce benzin istasyonundan pet şişeyle benzin aldığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi. Kürşat K.'nin, maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara'daki kuyumcuya satmak istediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 08:19 Güncelleme:
        Evdeki altın yetmemiş dişlerini sökmüşler! Torun değil cani!
        Muğla'nın Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi'nde 5 Mart'ta, Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) yaşadığı ahşap evde yangın çıkmış, ekiplerin söndürdüğü yangında Nazire Kasap olay yerinde, Asım Kasap ise kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        YANGINI TORUNU VE DAMAT KASTEN ÇIKARDI

        AA'daki habere göre Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, yangının maktullerin torunu Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi.

        YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K'yi yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı'nda yakaladı. Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ile E.G. ve U.K. gözaltına alındı.

        VAHŞETİ İTİRAF ETTİLER

        Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Busenaz K. ile eşi Kürşat K, yangın çıkarttıkları evde yer gösterme yaptı. Şüphelilerin yangını çıkardıklarını itiraf ettikleri, evden çaldıkları bir kısım altını bozdurup dolar aldıkları ve bunların da ele geçirildiği öğrenildi.

        2 ALTIN DİŞİ SÖKMÜŞLER

        Şüphelilerin gasp ederek aldıkları altınları Ankara’da bir kuyumcuya 1 milyon 300 bin lira bedelle sattıkları, Kürşat K'nın maktullerden birinin altın iki dişini zorla söktüğü ve bu dişleri de Ankara’daki kuyumcuya satmak istediği, kuyumcunun altın dişlerin ayar tespitini yapamadığı için hemen almadığı, parasını ödemediği ancak laboratuvara gönderdiği tespit edildi. Ekipler 2 altın dişe el koydu.

        PET ŞİŞEDE BENZİN ALMALARI KAMERADA

        Soruşturmada elde edilen kamera kayıtlarında şüpheli Kürşat K. ve Busenaz K'nın olaydan hemen önce benzin istasyonundan pet şişeyle benzin aldığının da tespit edildiği öğrenildi.

