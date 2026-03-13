Bakan Uraloğlu’ndan büyükşehirlerdeki trafik sorununa çözüm: “Yerin altına inmemiz lazım”

Medya kuruluşlarının temsilcileri ile iftar programında bir araya gelen Bakan Uraloğlu, soruları da yanıtladı. ABD/İsrail-İran savaşının Türkiye’ye maliyetini değerlendiren Bakan Uraloğlu, “Tedarik zinciri kesildi. Bunun bir maliyeti olacaktır. Ardından toparlama sürecine girilecektir. Savaşın uzaması maliyeti artırıyor. Savaş, birinci derecede petrol fiyatlarını etkiledi. Özellikle karayolu ulaşım maliyetleri arttı. Savaş kısa sürerse tersine olumlu etkileri olabilir. Şu anda enerji tedarikinde problem yok” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin karayolu taşımacılığında dünyanın gen güçlü filolarından birine sahip olduğunu söyledi. İran savaşıyla birlikte havayolunda kesinti yaşandığını, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ile enerji tedarik problemlerini yaşadığını vurgulayan Uraloğlu, “Her türlü duruma hazırlıklı şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’ndan geçiş için bekleyen 800 civarında gemi olduğunu, bunların 14’ünün sahibinin Türk girişimci olduğunu hatırlatan Uraloğlu, “Denizcilerimizin insani ihtiyaçlarının karşılanmasında sıkıntı yok. Candan daha kıymetlisi yok. İran’dan izinsiz gemi geçişi yapılmıyor. Şartlar değişirse ona göre hareket ederiz” dedi.

ANKARA’NIN TRAFİK SORUNU

Ulusal ağdaki raylı sistemlerin Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu, bu konuda onay makamının da Bakanlık olduğunu belirten Uraloğlu, “Belediyeler metro projelerinde bize müracaat ettiklerinde bu projeleri üstlendik. Geri çevirdiğimiz yok. İstanbul Büyükşehir’e 16 milyarlık proje yapmışız; 5 milyar lira tahsil etmişiz. Projeleri bizim yapmamız belediyelerin işlerine geliyor. Finansman maliyetleri düşüyor” dedi.

Ankara’da Esenboğa Havalimanı Metro Projesi dışında Çayyolu ve Etimesgut projelerinin de Ulaştırma Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, “İstanbul gibi Ankara’da da trafikte zorlanıyoruz. Çözüm için yerin altına inmemiz lazım. 2002’den bu yana araç sahipliği Ankara’da 4 kat arttı. Her geçen gün trafik bizi zorluyor. Daha çok yerin altına inmemiz söz konusu” dedi.

Bakan Uraloğlu, tek-çift plaka uygulamasıyla şehir merkezlerindeki trafiği rahatlatma ya da şehir merkezlerine ücretli giriş gibi bir uygulamayı düşünmediklerini de söyledi.

OTOYOLLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Otoyolların da canlı organizmalar gibi olduğunu, 10 yılda hafif, 20 yılda ağır bakımlarının yapılması gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, hazırladıkları proje ile belli dönemler için işletme hakkını vererek bu bakım maliyetlerini işletmeyi alan firmaya yükleme yolunu düşündüklerini anlattı. Bu bakım maliyetleri ile birlikte Hazineye kira geliri sağlamayı hedeflediklerini anlatan Uraloğlu, “Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Çalışmayı kamuoyunun görüşüne sunacağız. Biz malımızın değerini biliyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 2028’de alıp ne yapacağız? Ülkemizin şartları iyi olursa ücretsiz yaparız ancak bu düşük ihtimal. Bir ihtimal 10-15 yıl işletme hakkı devrini yaparız. Bu konuda verilmiş bir karar da yok” dedi.

BAYRAMDA ULAŞIM ÖNLEMLERİ

Karayolu ve havayolu taşımacılığında tavan fiyat uyguladıklarını hatırlatan Uraloğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artıştan kaynaklı karayolu taşıma firmalarında tavan fiyatı yüzde 10 artırdıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, kamunun uhdesinde otoyolları ve ulaşım sistemlerini bayramda ücretsiz kullandıracaklarını ifade etti.

“KANAL İSTANBUL BUGÜNÜN GÜNDEMİ DEĞİL”

İstanbul Boğazı’ndan geçen yıllık gemi trafiğinin 40 bin olduğunu, gemi sayısında ciddi artış olmadığını ancak gemi büyüklüğü ve taşınan yükte büyük artış olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu, riski artırıyor. Kanal İstanbul’dan vaz geçmiş değiliz ama bu proje, bugünün Türkiye’sinin gündemi değildir” dedi.

5G’YE GEÇİŞTE YENİ MALİYET

1 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 5G internete geçişin gerçekleşeceğini ve mevcudun 10 kat hızında internet bağlantısının hayata geçeceğini belirten Bakan Uraloğlu, hizmet bedellerinde ve tarifelerde artış öngörmediklerini ifade etti. İnternet hızı arttıkça veri kullanımının da artacağını belirten Uraloğlu, buna bağlı olarak fatura bedellerinin artabileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu Türk Telekom’da imtiyaz hakkını 25 yıl uzatarak 17 milyar dolarlık yatırım yükü getirdiklerini hatırlattı.

Uraloğlu halihazırda 31 olan hızlı tren setini 12 set daha satın alarak 43’e çıkaracaklarını söyledi.