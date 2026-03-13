CNN: ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararlılığını hafife aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yetkililerinin, İsrail ile birlikte düzenledikleri saldırılara karşı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararlılığını hafife aldıkları öne sürüldü.

CNN'in ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ulusal güvenlik yetkililerinin "en kötü senaryo" olarak nitelendirdikleri İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ihtimalini planlama sürecinde yeterince hesaba katmadıkları iddia edildi.

Haberde, üst düzey güvenlik yetkililerinin konuya dair ABD Kongresine sundukları brifinglerde Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihtimalini önceden planlamadıklarını kabul ettikleri bildirildi.

ABD yönetiminin İran'ın boğazı kapatmasının ülkelerine kıyasla İran'a daha fazla zarar vereceğine inandığına işaret edilen haberde, bu görüşü İran'ın Haziran 2025'te nükleer tesislerine yönelik ABD saldırılarının ardından boğazı kapatma tehdidini hayata geçirmemiş olmasının güçlendirdiği öne sürüldü.

Haberde, Cumhuriyetçi ve Demokrat yönetimlerde görev yapmış eski ABD'li yetkilinin yaşananları eleştirerek, "Bu senaryonun önlenmesi için planlama yapmak, onlarca yıldır ABD ulusal güvenlik politikasının temel ilkelerinden biri olmuştur. Afalladım." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

İran, ABD ile İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelere ait gemilerin geçişine kapatmıştı.