Son dönemin en gözde Hollywood yıldızı Teyana Taylor, diğer oyuncular Sheryl Lee Ralph, Lucy Liu ve Mariska Hargitay ile birlikte Time dergisinin Yılın Kadınları Ödül Töreni'nde onurlandırılan isimler arasındaydı. Time, her yıl daha iyi ve daha eşit bir dünya için çalışan kadınları ödüllendiriyor.

Teyana Taylor

Dört Hollywood yıldızının yanı sıra Amy Sherald, Brandi Carlile, Mahnoor Omer, Rahibe Norma Pimentel, Safeena Husain, Isata Dumbuy, Chloe Zhao, Sydney McLaughlin-Levrone, Reshma Saujani, Lucy Liu, Mel Robbins, Reshma Kewalramani ve Kecia Steelman da onurlandırıldı.

West Hollywood Edition'da düzenlenen Time'ın Yılın Kadınları galasında sahneye çıkan Teyana Taylor, dergide onurlandırılan diğer 15 kadının her birini daha adil bir dünya yaratma çabalarından dolayı tek tek övdü.

"BU ONUR MÜKEMMELLİKLE İLGİLİ DEĞİL"

'Savaş Üstüne Savaş' (One Battle After Another) filmindeki performansıyla ödüller alan ve son dönemin en çok takdir edilen oyuncuları arasında yer alan Taylor, ödül konuşmasında, “Bu onur mükemmellikle ilgili değil, evrimle ilgili. Büyümeyle ilgili. Her defasında yön değiştirmek zorunda kaldığımız, her defasında kendimize güvenmek zorunda kaldığımız anlarla ilgili. Her defasında baskı yerine huzuru, popülerlik yerine amacı seçtiğimizle ilgili" dedi.

Sheryl Lee Ralph

Oyuncu ayrıca, "Yılın kadını seçilmek, bunu tek başınıza yaptığınız anlamına gelmez; sizi destekleyen, kontrol eden, sizin için dua eden, sizinle iş birliği yapan, size ilham veren ve bazen de sevgiyle 'Otur aşağı ve dinlen' diyen diğer kadınlarla çevrili olduğunuz anlamına gelir" ifadesini kullandı.

Mariska Hargitay

"BU BİZİM ZAMANIMIZ"

“Bu gece sadece kendimi kutlamıyorum, aynı zamanda bu salonda bir şeyler inşa eden, bir şeyleri yıkan, bir şeyleri iyileştiren veya bir şeye dönüşen her kadını kutluyorum. İzin istemeden yaratan kadınlara... Dünyaya annelik eden ve yine de kendi hayallerinin peşinden koşan kadınlara... Özür dilemeden kendilerini yeniden yaratan kadınlara... Kendileri için inşa edilmemiş odalara girip onları yeniden tasarlayan kadınlara... Bu bizim zamanımız" sözlerini kullanan Taylor, salondaki kadınlardan ayağa kalkıp alkışlamalarını istedi. Taylor, sözlerini, "Bu bizim zamanımız" diye bitirdi.

Kathy Griffin

Time'ın 2026 galasına katılan diğer yıldızlar arasında Kathy Griffin, Brandi Carlile, Queen Latifah, Chloe Zhao, Isla Fisher gibi isimler de vardı.

Isla Fisher