Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3 (MAÇ SONUCU)

Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti; 'Eldiven takıp seni öldüreceğim' demiş

Diyarbakır'da Dilan Aslan'ın (37) tabancayla ölümüne ilişkin davada, eşi Abdulvahap Aslan'ın (53) yargılanmasına başlandı. Aslan eşinin intihar ettiğini iddia ederken, çiftin kızı, pedagog eşliğinde verdiği ifadede babasının annesine, 'Seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodruma gömeceğim' dediğini söyledi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. (DHA)