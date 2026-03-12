Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3 (MAÇ SONUCU) - UEFA Konferans Ligi - Futbol Haberleri

        Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, son 16 turu ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup olarak turu zora soktu. Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri Zurawski (2) ve Alvaro Garcia atarken, Samsun'un tek golü Marius Mouandilmadji'den geldi. İki takım arasındaki rövanş maçı 19 Mart Perşembe günü Madrid'de oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 22:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor turu zora soktu!

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya sahasında 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, rövanş öncesi turu zora soktu.

        İspanya ekibine galibiyeti getiren golleri 15 ve 78'de Alemao Zurawski ile 40'ta Alvaro Garcia kaydetti.

        Temsilcimizin tek golü 21'de Marius Mouandilmadji'den geldi.

        Samsunspor, Rayo Vallecano ile rövanş karşılaşmasını 19 Mart Perşembe günü Madrid'de oynayacak.

        Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

        Hakemler: Marian Barbu, Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (Romanya)

        Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 64 Coulibaly), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 64 Emre Kılınç), Ntcham, Mendes (Dk. 64 Zeki Yavru), Holse, Mouandilmadji (Dk. 82 Ndiaye)

        Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss (Dk. 87 Gumbau), Lopez (Dk. 75 Diaz), Palazon (Dk. 75 Valentin), Garcia (Dk. 83 Espino), Akhomach (Dk. 75 De Frutos), Alemao Zurawski

        Goller: Dk. 21 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk.15 ve 78 Alemao Zurawski, Dk. 40 Garcia (Rayo Vallecano)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Holse, Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 46 Ntcham, Dk. 63 Mendes (Samsunspor), Dk. 57 Felipe, Dk. 74 Akhomach (Rayo Vallecano)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşinin intihar ettiğini iddia etmişti; 'Eldiven takıp seni öldüreceğim' demiş

        Diyarbakır'da Dilan Aslan'ın (37) tabancayla ölümüne ilişkin davada, eşi Abdulvahap Aslan'ın (53) yargılanmasına başlandı. Aslan eşinin intihar ettiğini iddia ederken, çiftin kızı, pedagog eşliğinde verdiği ifadede babasının annesine, 'Seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodru...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran için yoğun diplomasi yürütüyoruz
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Bahçeli: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        Trump'tan, Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını "derhal" düşürmesi çağrısı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Mart kurak bayram yağışlı
        Mart kurak bayram yağışlı
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Annesini odunla öldürdü
        Annesini odunla öldürdü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?