Samsunspor - Rayo Vallecano: 1-3 (MAÇ SONUCU)
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, son 16 turu ilk maçında ağırladığı İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup olarak turu zora soktu. Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri Zurawski (2) ve Alvaro Garcia atarken, Samsun'un tek golü Marius Mouandilmadji'den geldi. İki takım arasındaki rövanş maçı 19 Mart Perşembe günü Madrid'de oynanacak.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Rayo Vallecano'ya sahasında 3-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, rövanş öncesi turu zora soktu.
İspanya ekibine galibiyeti getiren golleri 15 ve 78'de Alemao Zurawski ile 40'ta Alvaro Garcia kaydetti.
Temsilcimizin tek golü 21'de Marius Mouandilmadji'den geldi.
Samsunspor, Rayo Vallecano ile rövanş karşılaşmasını 19 Mart Perşembe günü Madrid'de oynayacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Marian Barbu, Mircea Mihail Grigoriu, Adrian Vornicu (Romanya)
Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 64 Coulibaly), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 64 Emre Kılınç), Ntcham, Mendes (Dk. 64 Zeki Yavru), Holse, Mouandilmadji (Dk. 82 Ndiaye)
Rayo Vallecano: Batalla, Pep Chavarria, Felipe, Lejeune, Ratiu, Ciss (Dk. 87 Gumbau), Lopez (Dk. 75 Diaz), Palazon (Dk. 75 Valentin), Garcia (Dk. 83 Espino), Akhomach (Dk. 75 De Frutos), Alemao Zurawski
Goller: Dk. 21 Mouandilmadji (Samsunspor), Dk.15 ve 78 Alemao Zurawski, Dk. 40 Garcia (Rayo Vallecano)
Sarı kartlar: Dk. 16 Holse, Dk. 38 Celil Yüksel, Dk. 46 Ntcham, Dk. 63 Mendes (Samsunspor), Dk. 57 Felipe, Dk. 74 Akhomach (Rayo Vallecano)