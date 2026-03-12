Canlı
        Haberler Dünya İspanya Başbakanı Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı | Dış Haberler

        İspanya Başbakanı Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı

        İspanya Başbakanı Sanchez, İspanyol gazetesine verdiği demeçte BMGK'nın veto yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi. Sanchez, "BM Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olan Rusya ve ABD'nin bugün Ukrayna ve İran savaşları nedeniyle dünyada büyük istikrarsızlık yaratıyor olması alışılmadık bir durum değil." dedi. Sanchez, "Trump'ın İspanya'ya misilleme yapmasından endişe ediyor musunuz?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanyol gazetesi elDiario.es'e verdiği röportajda Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki veto yetkisinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

        Sanchez, ABD-İsrail İran Savaşı başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

        BMGK'nın veto yetkisine değinen Sanchez, "BM Güvenlik Konseyi'nin iki daimi üyesi olan Rusya ve ABD'nin bugün Ukrayna ve İran savaşları nedeniyle dünyada büyük istikrarsızlık yaratıyor olması alışılmadık bir durum değil." dedi.

        BM sisteminin reforme edilmesi durumunda Hindistan, Afrika ülkeleri, Çin ve Brezilya gibi büyük güçlerin daha geniş şekilde temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

        "ULUSLARARASI HUKUKU SAVUNMAK İSPANYOL HÜKÜMETİNİN DURUŞUDUR"

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya karşı misilleme yapmasından endişe edip etmediği sorusuna Sanchez, hayır yanıtını verdi.

        İspanya'nın son beş yılda yaşanan tüm savaşlarda tutarlı bir tutum sergilediğini belirten Sanchez şunları söyledi:

        "İster Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş olsun ister Gazze'deki savaş… Uluslararası hukuku savunmak İspanyol hükümetinin tutarlı bir duruşudur."

        Sanchez ayrıca İspanya'nın Avrupa Birliği üyesi olduğunu ve Avrupa Komisyonu'nun da bu konuda açık bir tutum sergilediğini belirterek, zorlamanın çözüm yolu olmadığını söyledi.

        "ABD'nin müttefiki olmak, her konuda onunla aynı fikirde olmak anlamına gelmez." diyen Sanchez, Ukrayna savaşında olduğu gibi Avrupa Birliği içinde ortak bir tutum oluşmadığını ancak İspanya'nın aynı çizgiyi koruduğunu ifade etti.

        "BU SAVAŞ İKİ ÜLKE TARAFINDAN TEK TARAFLI BAŞLATILDI"

        ABD-İsrail İran hattındaki savaşın ne kadar süreceğini öngörülmediğini belirten Sanchez, "Bu savaş iki ülke tarafından tek taraflı olarak başlatıldı. Ayrıca yaklaşık sekiz yıldır iktidarda yürüttüğümüz dış politikayla tutarlıyız. Orta Doğu'daki istikrarsızlığı bu kadar açık bir hukuksuzlukla çözemeyiz." dedi.

        Sanchez, "ABD Başkanı savaşın çok uzun sürmeyeceğini söyledi. Muhalefet savaşın etkilerini azaltacak sosyoekonomik önlemler öneriyor. Ama en az maliyetli ve en çok hayat kurtaran önlem 'savaşa hayır' demektir. Bu savaş bir an önce sona ermeli." dedi.

