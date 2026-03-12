Canlı
        SON DAKİKA: Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal Sayyar evde ölü bulundu! Yakınları gözaltında | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, evlerinde tabanca ile vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 16 yaşındaki Zuhal Sayyar'ın ölümüne ilişkin ağabeyi H.S.'den sonra babası A.S. de gözaltına alındı. Genç kız ise aile kabristanında defnedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 07:45
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Mardin'de acı olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesi kırsal Poyraz Mahallesi'nde meydana geldi. Zuhal Sayyar (16), evde silahla vuruldu.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Sayyar'ın cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        DARP VE MORLUK TESPİT EDİLDİ

        İlk incelemede, Sayyar'ın vücudunda darp izi ve morluklara rastlandı.

        AĞABEY VE BABA GÖZALTINDA

        Soruşturma kapsamında Zuhal'in ağabeyi H.S., gözaltına alındı. H.S.'nin işlemleri sürerken, bugün de kardeşlerin babası A.S. gözaltına alındı.

        GENÇ KIZ TOPRAĞA VERİLDİ

        Diğer yandan otopsi sonrası ailesi tarafından alınan Zuhal Sayyar'ın cenazesi, Mazıdağı'nda aile kabristanında defnedildi.

        Soruşturma sürüyor.

