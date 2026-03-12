Arda Kardeşler, HT Spor'a konuştu: Hakemliği isteyerek bırakmadım!

Hakemliği bırakan ve kariyerine futbolcu menajeri olarak devam edeceğini açıklayan Arda Kardeşler, HT Spor'a konuştu. HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sorularını yanıtlayan Kardeşler, birçok konu hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

İşte Arda Kardeşler'in açıklamaları:

Soru: Neden hakemliği bırakma kararı aldınız?

Arda Kardeşler: Hakemliği bırakma kararı kendimin aldığı ve hemen uygulamaya sokacağım bir karar değil zaten. Trabzonspor-Gaziantep FK maçından sonra Başkan (İbrahim Hacıosmanoğlu) TV'ye bağlandı. Her şeyi açıkça ifade ettiğini düşünüyorum. Üzerine de süreç böyle gelişti.

Soru: O pozisyonda (Trabzonspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta atağının faul düdüğüyle kesilmesi) hata yaptığınızı düşünüyor musunuz?

"DIŞARIDAN BAKTIĞIMDA ÇOK NET BEN DE HATA GÖRÜYORUM"

Arda Kardeşler: Dışarıdan baktığımda çok net ben de bir hata görüyorum tabii ki ama sahanın içerisindeyken o oyuncunun o kadar önünün boş olduğunu vesaireyi hissetmek mümkün değil. Başkan öyle söyledikten sonra yani açık söyleyeyim, istenmediğiniz yerde de durmak, ne diyeyim, çok da hoş bir şey değil. Sonuçta seçilmiş bir başkan var, Türk futbolunu temsil ediyor, ben de onun altında çalışanım. O beni istemedikten sonra zorla ben burada oturacağım deyip de yüzsüzlük yapmanın da çok anlamı yok açıkçası.

"KENDİME 100 ÜZERİNDEN 80 PUAN VERİRİM"

Soru: Hakemlik kariyerinizde kendinize 100 üzerinden kaç puan verirsiniz?

Arda Kardeşler: En yüksek 100 ise 80 veririm açıkçası. Benden çok daha iyileri oldu sonuçta. O yüzden onlara haksızlık etmiş olurum.

Soru: Maç bittikten sonra "Hata yaptım mı, yapmadım mı?" diye düşünüyorsunuz. Ruh haliniz nasıl olurdu?

Arda Kardeşler: Özellikle gençken, ne yapsak maç içerisinde doğru olarak düşünürüz. Çünkü bunu yapamazsanız sonrasında dağılıyorsunuz saha içerisinde. Genelde hep yaptığımızın doğru olduğuna inanırız maç sonuna kadar. Soyunma odasında tekrar izleyince ilk başta bazen inanmakta zorlanıyoruz.

Soru: Yönettiğiniz bir maçta bir takım lehine hatalı karar verdiğinizi düşünüyorsanız, diğer takım lehine bir karar verip dengelemeye gider misiniz?

Arda Kardeşler: A takımının lehine bir karar verdiğimizde sonrasında düşünmüyoruz. Doğru olduğuna inandıysak verdik ve konu kapandı. Her şey sıfırdan başlıyor. Ve bu da insanların hep diyorlar ya, "Kardeşim buraya veriyorsan buraya da vereceksin." Onu biz atıyorum %100 bir pozisyon diye veriyorsun, bu tarafa da %100 bekliyorsun. Evet bazen ona %50'yi veriyorsun, buna... Çünkü onun %100 olduğuna inanıyorsun, buna %100 inanmıyorsun. Bunu hakem olmayanların anlaması zor.

BEŞİKTAŞ-OSMANLISPOR MAÇINDA FİKRET ORMAN İLE ANISI

"Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Osmanlıspor maçı vardı. Şampiyonluğu garantiydi, maçı da ben yönetmiştim. Dışarısı izdiham, içeride de şampiyonluk hazırlıkları vardı. Soyunma odasından çıkacağız ama arabayla çıkmak imkansız. Otoparkta her yere araba bırakılmış. Dedim ki ben şapkamı, güneş gözlüğümü takayım, küpe takayım, şortumu giyeyim çıkayım beni kimse tanımaz. Çıktım koridora, Fikret Orman beni gördü, güvenliklere kızdı. 'Size içeri sivil kimse girmeyecek demedim mi' diye biraz serzenişte bulundu. Fikret Orman bile tanımadıysa demek ki başarılıyım dedim ve Kabataş iskelesine kadar yürüdüm."

Soru: Bir röportajda size gelen bir şike teklifinden bahsettiniz. Bunu açıklayacak mısınız?

Arda Kardeşler: Ahlaksız bir teklif diyelim. Tabii ki de açıklamayacağım. Çünkü bu hem emniyetin kayıtlarında var hem federasyonda var. Bununla ilgili devam eden bir hukuki süreç de olabilir. Çok da şaşırmıştım açıkçası. İnsanların bu tarz bir teklifle gelebilmesine.

Soru: Türkiye'de kim şampiyon olur?

Arda Kardeşler: Süper Lig'i uzun süredir izlemiyorum. Şampiyonluk yarışında Allah herkesin gönlüne göre versin.

Soru: Maç bittikten sonra hakem hocalarının yorumlarını izler misiniz?

Arda Kardeşler: Zaman zaman izliyordum yani. “İzlemiyorum” diyen yalan söyler.