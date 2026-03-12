Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası! | Son dakika haberleri

        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!

        Adana'da 4 yaşındaki İngiliz atı Smart Latch'in sakatlandıktan sonra kesilip Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinde kavurma yapıldığı iddia edildi. Akıllara durgunluk veren iddianın ardından, atın sahibi Suat Topçu, "Izdırap duyuyorum, soruşturma açılsın istiyoruz" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi de aşevinde çıkan kavurma ile ilgili, et temininin mevzuata uygun şekilde sağlandığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 17:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakatlanan yarış atı kavurma yapıldı iddiası!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan ve 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz atı Smart Latch'in sakatlandıktan sonra kesilip, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinde kavurma yapıldığı iddia edildi.

        DHA'nın haberine göre atın sahibi Suat Topçu, "Izdırap duyuyorum, soruşturma açılsın istiyoruz" derken, Mersin Büyükşehir Belediyesi de aşevinde çıkan kavurma ile ilgili, et temininin mevzuata uygun şekilde sağlandığını açıkladı.

        Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen bir kişi, iddiaya göre, kavurmasından yabancı bir madde çıkması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yemekten çıkan yabancı maddenin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan yarış atı Smart Latch'e ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi, yemekten de analiz edilmek üzere numuneler alındı. Yapılan analiz sonrası, kavurmanın at etinden yapıldığı anlaşıldı. Etin kaynağının da İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 12 Mart'ta açıkladığı tağşiş listesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde pişirilen kavurma etinde tek tırnaklı etinin saptandığını duyurdu. Son olarak 14 Ekim 2025 günü Adana Hipodromu'nda koşan, yarışı 7'ncilikle tamamlayan ve o tarihten sonra bir daha pistlerde görülmeyen Smart Latch'in bacağındaki küçük bir kemik kırığı nedeniyle yarışlardan çekildiği öğrenildi.

        REKLAM

        "YARIŞLARDAN ÇEKİNCE GÜVENLİ BİR YER ARADIK"

        Atın sahibi Suat Topçu, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Topçu, hipodrom camiasında performansı düşük olan ya da sakatlanan atların yarıştan çıkarıldığını belirterek, yaşanan süreçle ilgili, "Biz bu çıkan atları koruyabilecek, bakımını yapabilecek ve zarar görmeyeceği binicilik kulübü gibi uygun yerlere hiçbir para talep etmeden teslim ederiz. Babam da çocuğum da at sahibi. Bizde kimse bunu parayla satmaz. Günahı çok büyüktür. Bakamayacak gibi olursan, yer sıkıntın olur, hayvanın enerjisi size uymazsa 'Lütfen atımızı geri getirin' deriz. Başka yer bakarız. Smart Latch de son koşusunda bacağındaki küçük bir kırık nedeniyle koşu esnasında sprinte kalktığında acı çekti. Atı bu nedenle yarışlardan çektik" diye konuştu.

        Bu soruna kalıcı çözümler bulunmasını isteyen Topçu, şöyle devam etti: "Bu at için öncelikle bakanlığa damızlık müracaatı yaptık. Ancak fizyolojik bazı problemleri çıktı ve veteriner muayenesi sonrası 'Anne olamaz' denildi. Öyle olunca benim nakliye işlerimi yapan arkadaşıma konuyla ilgili not bıraktım. O da araştırdı. Osmaniye’de bir binicilik yeri buldu. 'Sağlam mı, temiz mi?' dedim, 'Evet' dedi ve götürdü. Bunca seneden sonra böyle bir hata yaptık. Bizi de zor durumda bıraktılar. İnsanlar artık vahşileşmiş. İnsanların kedisi, köpeği neyse bizim için de atlarımız öyledir. Hayvana kıyan insan kötü insanlardır. Haberi alınca büyük ızdırap duydum. Bakanlığa da yaşanan durumu anlattım. Biz soruşturma da açılsın istedik. İnşallah adalet yerini bulur bu insanlar cezalarını alırlar. Ama bu yarıştan çıkan atlar için kalıcı çözüm bulunması gerekiyor diye düşünüyorum."

        MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Aşhanemize yapılan et alımları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır. Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır. Ortaya atılan iddiaların 04 Şubat 2026 tarihinde tarafımıza ulaşmasının ardından süreç yeniden incelenmiş; mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta, tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

        *Haberin görseli temsili fotoğraftır

        ÖNERİLEN VİDEO

        Biletinial Kurucu Ortağı ve CEO'su "Bu sektör çok büyüyecek"

        Türkiye'de 600 milyon dolarlık hacme yaklaşan eğlence pazarının yeni rotasını Biletinial çiziyor. Yazılım ihracatından; stadyum konserlerine, sinemanın geleceğinden; sahne sanatlarındaki dönüşüme kadar pek çok kritik başlığı analiz eden Biletinial'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Ulaş Uslu, Habertürk'e öz...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Bakan Fidan: Bu savaş bir an önce sona ermeli
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!