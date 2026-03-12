Canlı
        SON DAKİKA: 13 yaşındaki kayıp Zehra Üzüm babasının hobi bahçesinde gömülü bulundu | Son dakika haberleri

        13 yaşındaydı, 10 gündür aranıyordu... Babasının hobi bahçesinde ölü bulundu!

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 2 Mart'tan beri kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ün cansız bedeni, babası Abdulrazak Üzüm'e ait hobi bahçesinde gömülü olarak bulundu. Abdulrazak Üzüm'ün, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra canına kıydığı ortaya çıktı

        Giriş: 12.03.2026 - 14:26
        Kayıp Zehra babasının bahçesinde ölü bulundu!
        Eskişehir'de, yürekleri yakan bir vahşet yaşandı. Evinden, 2 Mart'ta ayrılan Zehra Üzüm'e (13) ulaşamayan yakınlarının polis ekiplerine başvuruda bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

        AA'da yer alan habere göre bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

        Kent sakinlerinin cep telefonlarına, Zehra Üzüm'ün kaybolduğuna ilişkin bilgilendirici SMS mesajları atıldı.

        BABASININ HOBİ BAHÇESİNDE BULUNDU

        Ekiplerce yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar eden babası Abdulrazak Üzüm'e ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        Zehra Üzüm'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirlenebilmesi için hastane morguna kaldırıldı.

        BABANIN TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELENİYOR

        DHA'daki habere göre de soruşturma, Abdulrazak Üzüm’ün üzerine yoğunlaştı. Üzüm’ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı.

        HOBİ BAHÇESİ ARAŞTIRILIYOR

        Tepebaşı ilçesinin kırsal Aşağıkartal Mahallesi’nde Abdulrazak Üzüm’e ait hobi bahçesinde de arama yapıldı.

        13 yaşındaki Zehra için korkutan bekleyiş!
        13 yaşındaki Zehra için korkutan bekleyiş!
        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
