Eskişehir'de, yürekleri yakan bir vahşet yaşandı. Evinden, 2 Mart'ta ayrılan Zehra Üzüm'e (13) ulaşamayan yakınlarının polis ekiplerine başvuruda bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı araştırma yapıldı.

Kent sakinlerinin cep telefonlarına, Zehra Üzüm'ün kaybolduğuna ilişkin bilgilendirici SMS mesajları atıldı.

BABASININ HOBİ BAHÇESİNDE BULUNDU

Ekiplerce yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda Üzüm'ün cansız bedeni, kayıp ihbarında bulunduktan 2 gün sonra intihar eden babası Abdulrazak Üzüm'e ait hobi bahçesinde toprağa gömülü olarak bulundu.

CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

Zehra Üzüm'ün cesedi, kesin ölüm sebebinin otopsiyle belirlenebilmesi için hastane morguna kaldırıldı.

BABANIN TELEFON GÖRÜŞMELERİ İNCELENİYOR

DHA'daki habere göre de soruşturma, Abdulrazak Üzüm’ün üzerine yoğunlaştı. Üzüm’ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı.

HOBİ BAHÇESİ ARAŞTIRILIYOR

Tepebaşı ilçesinin kırsal Aşağıkartal Mahallesi’nde Abdulrazak Üzüm’e ait hobi bahçesinde de arama yapıldı.