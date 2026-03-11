Canlı
        SON DAKİKA: 13 yaşındaki Zehra Üzüm için korkutan bekleyiş | Eskişehir haberleri | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki Zehra için korkutan bekleyiş!

        Eskişehir'de, evden çıktıktan sonra geri dönmeyen 13 yaşındaki Zehra Üzüm'den 9 gündür haber alınamıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, kayıp Zehra Üzüm'ün bulunması için cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 13:17
        13 yaşındaki Zehra için korkutan bekleyiş!
        Eskişehir'de oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra Üzüm (13), 2 Mart’ta evlerinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Zehra Üzüm’ün bulunması için kentte arama çalışmaları başlatıldı. Ancak bu süreçte herhangi bir ize rastlanmadı.

        EGM, MESAJLA DESTEK İSTEDİ

        Emniyet Genel Müdürlüğü, kayıp Zehra Üzüm’ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi. Zehra Üzüm’ün fotoğrafının de yer verildiği mesajda, “Kayıp çocuk, 150 cm boyunda, 45 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı, kahverengi gözlü. Kayıp olduğunda üzerinde siyah renk çanta bulunmaktadır. 02.03.2026 Eskişehir ilimizden kayıptır. Görenlerin 112 Acil Durum hattına veya en yakın polis ya da jandarma birimine bilgi vermeleri rica olunur” denildi.

        Zehra Üzüm’ü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

