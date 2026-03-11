Eskişehir'de oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra Üzüm (13), 2 Mart’ta evlerinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra’ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

DHA'daki habere göre Çocuk Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından Zehra Üzüm’ün bulunması için kentte arama çalışmaları başlatıldı. Ancak bu süreçte herhangi bir ize rastlanmadı.

EGM, MESAJLA DESTEK İSTEDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, kayıp Zehra Üzüm’ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi. Zehra Üzüm’ün fotoğrafının de yer verildiği mesajda, “Kayıp çocuk, 150 cm boyunda, 45 kilo ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı, kahverengi gözlü. Kayıp olduğunda üzerinde siyah renk çanta bulunmaktadır. 02.03.2026 Eskişehir ilimizden kayıptır. Görenlerin 112 Acil Durum hattına veya en yakın polis ya da jandarma birimine bilgi vermeleri rica olunur” denildi.

Zehra Üzüm’ü arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.