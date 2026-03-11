Canlı
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü

        New York Times, ABD-İsrail ve İran hattında 28 Şubat'tan bu yana süren karşılıklı saldırılarda 17 ABD tesisinin zarar gördüğünü yazdı. NYT'ye göre, İran tarafından en az 17 ABD askeri ve diplomatik tesisinin birden fazla kez vuruldu, İran özellikle ABD ve müttefiklerinin bölgedeki hava savunma ve iletişim altyapısını hedef aldı

        Giriş: 11.03.2026 - 12:05
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü

        New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisinin zarar gördüğü öne sürüldü.

        NYT'nin uydu görüntüleri, doğrulanmış sosyal medya videoları ile ABD ve İranlı yetkililerin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, saldırıların başlamasından bu yana İran tarafından en az 17 ABD askeri ve diplomatik tesisinin birden fazla kez vurulduğunun tespit edildiği belirtildi.

        Haberde, İran’ın bazı ABD tesislerini birden fazla kez hedef aldığı kaydedildi.

        Saldırıların, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin öngördüğünden daha kapsamlı olduğuna işaret edilen haberde, İran’ın çatışmaya hazırlık düzeyinin beklenenden yüksek olabileceği değerlendirildi.

        Haberde, İran'ın, saldırıların başladığı günden bu yana Orta Doğu'daki ABD ve müttefiklerine ait askeri hedeflere binlerce füze fırlattığı ve insansız hava aracı (İHA) gönderdiği belirtildi.

        ABD’li yetkililerin saldırıların büyük kısmının önlendiğini belirttiği aktarılan haberde, bölgede bulunan en az 11 ABD askeri üs veya tesisinin zarar gördüğü, bunun bölgedeki tüm tesislerin neredeyse yarısına denk geldiği ifade edildi.

        Haberde, 28 Şubat'ta İran’ın Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü ve Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Camp Buehring Üssü’nü hedef aldığı vurgulandı.

        İran tarafından vurulduğu tespit edilen askeri tesisler arasında Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Camp Arifjan Üssü, Şuayba Limanı ve Camp Buehring Üssü’nün görüntüleri yer aldı.

        Haberde, Bahreyn’deki ABD Donanması Beşinci Filosu Karargahı, Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü, Katar’daki El Udeyd Hava Üssü, Irak’taki Erbil Üssü ve Ürdün’deki Muvaffaq Salti Üssü ile BAE’de Cebel Ali Limanı ve Al-Dhafra Hava Üssü’nden görüntülere de yer verildi.

        Uydu görüntülerinin bazı tesislerde binalar ve iletişim altyapısında ciddi hasar oluştuğunu gösterdiği kaydedilen haberde, İran'ın 1 Mart'ta Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerine yönelik misillemesinde 7 ABD askerinin öldüğü hatırlatıldı. Haberde, Pentagon'un Kongre'ye sunduğu bir değerlendirmeye göre 28 Şubat'ta Bahreyn'deki ABD Donanması Beşinci Filo Karargahı'na yönelik tek bir saldırının maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğu aktarıldı.

        Haberde, İran'dan fırlatılan bazı füzelerin Türkiye'ye kadar ulaştığı öne sürüldü.

        ABD'li üst düzey bir askeri yetkilinin 4 Mart'ta Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'ne doğru ilerleyen İran'a ait bir balistik füzenin NATO tarafından engellendiğini belirttiği aktarılan haberde, İran ordusunun söz konusu füzenin kendileri tarafından fırlatıldığı iddiasını reddettiği ifade edildi.

        HAVA SAVUNMA VE İLETİŞİM ALTYAPISI HEDEF ALINDI

        Haberde, İran'ın özellikle ABD ve müttefiklerinin bölgedeki hava savunma ve iletişim altyapısını hedef aldığı kaydedildi.

        İran'ın özellikle radar ve iletişim sistemlerini hedef aldığı ifade edilen haberde, bu kapsamda Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemi unsurlarının da saldırılardan etkilendiği öne sürüldü.

        Haberde, Ürdün’deki Muwaffaq Salti Hava Üssü’nde çekilen uydu görüntülerinin, üssün güney kısmındaki hava savunma sensörlerinden birinde ciddi hasar oluştuğunu gösterdiği belirtildi. Söz konusu radar sisteminin maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olabileceği ifade edildi.

        Uydu görüntülerine göre Katar'daki uzun menzilli AN/FPS-132 radar sisteminin de hasar görmüş olabileceğine işaret edilen haberde, söz konusu radar sisteminin yaklaşık 1,1 milyar dolar maliyetle inşa edildiği ve 3 bin mil çapında erken uyarı kapsama alanı sağladığı aktarıldı.

        ABD DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERİ DE HEDEF ALINDI

        Haberde, İran'ın askeri hedeflerin yanı sıra ABD'ye ait bazı diplomatik tesislere de saldırdığı öne sürüldü.

        Dubai'deki ABD Konsolosluğu ile Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki ABD büyükelçiliklerinin saldırılar nedeniyle geçici olarak kapatıldığı belirtilen haberde, söz konusu saldırılarda yaralı ya da ölü olmadığının altı çizildi.

        Haberde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin de roket saldırısına hedef olduğu ancak olayda can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

