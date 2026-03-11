Canlı
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi | Dış Haberler

        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'ın "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele etme konusunda destek vermek amacıyla Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdiklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 01:18
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi

        Ukrayna basınına göre, Zelenskiy sosyal medya hesabından, gazetecilerin Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkındaki sorularını yanıtladı.

        İran'ın fırlattığı Şahed tipi İHA'lara karşı mücadele etmek için Körfez ülkelerine Ukraynalı uzmanlardan oluşan ekiplerin gönderildiğini aktaran Zelenskiy, "Orta Doğu'daki duruma gelince, üç profesyonel, tam donanımlı ekip gönderdik. Anlaşmalarımız kapsamında gönderdiğimiz ilk üç ülke Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dır." ifadelerini kullandı.

        Ülkesinde devam eden savaşa değinen Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları sürdürdüklerini kaydetti.

        Zelenskiy, Rusya'nın Bryansk bölgesinde füzeler için kritik bileşenleri üreten fabrikaya saldırı düzenlediklerini belirterek,"Bu fabrika, her türlü Rus füzesi için kontrol sistemleri üretiyordu." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        İstanbul'un fethinde Ya Vedud efsanesi ve Osmanlı'nın ağaç ameliyathanesi

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Eyüpsultan ile Eminönü arasındaki tarihi güzergahta ramazan notlarını aktarmaya devam ediyor

