Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı ve rövanş öncesi avantajı aldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Mario Lemina kaydetti.

GOL NASIL GELDİ?

7. DAKİKA | Galatasaray, Mario Lemina'nın golü ile maçta öne geçti. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Victor Osimhen'in kafa ile indirdiği topta ön direkte Mario Lemina yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

LIVERPOOL'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!

Liverpool'un 70. dakikada Galatasaray'a karşı bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Dominik Szoboszlai'nin ortasında karambolde top Ibrahim Konate'ye çarparak ağlara girdi. Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından el ile avantaj sağlama nedeniyle iptal edildi. Pozisyon 'net kural' olduğu için monitörde inceleme olmadan direkt VAR kararıyla geçirsiz sayıldı.

GALATASARAY, OSIMHEN İLE OFSAYTA TAKILDI

Galatasaray, Victor Osimhen ile 62. dakikada ikinci kez fileleri havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı. Sara'nın savunma arkası pasına Barış Alper bir an hareketlendi ancak koşusunun devamını getirmedi, Victor Osimhen topa koşarak Konate'ye geri pasında hata yaptırdı.

Noa Lang, boşta kalan pozisyonda vuruşunu yaptı ve top savunmadan sekerek Konate'ye geldi. Konate topu uzaklaştıramayınca Osimhen boşta kalan topu ağlara gönderdi. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı onaylandı. Okan Buruk, ofsayt kararına itiraz etti.

RÖVANŞ 18 MART'TA!

Liverpool rövanş mücadelesinde Galatasaray'ı 18 Mart Çarşamba günü Anfield'da ağırlayacak. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

BU TURA NASIL GELDİLER?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

NOA LANG 2 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, Liverpool müsabakasında 11'de yer aldı. En son Corendon Alanyaspor ile oynanan Süper Lig maçında 11'de görev alan Lang, daha sonra kupadaki Alanyaspor karşılaşmasında sonrada oyuna girerken, Beşiktaş derbisinde oynamadı.

TARAFTARDAN OSIMHEN'İ DUYGULANDIRAN KOREOGRAFİ

Sarı-kırmızılı taraftarların, hazırladığı koreografi Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i duygulandırdı.

Müsabaka öncesinde kuzey tribününde gerçekleştirilen koreografide, Osimhen'in çocukken kaybettiği annesinin resmine yer verildi. Görselde Galatasaray forması giyen Osimhen, Nijerya'da zor şartlarda yaşayan çocuk halinin elinden tutmuş şekilde resmedildi. Koreografide Osimhen için "Biz aileyiz ve aile her şeydir." yazısı yer aldı. Seremoniden sonra koreografinin düzenlendiği tribünün önüne giden Osimhen'in duygulandığı görüldü.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Galatasaray, öne geçti. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, kafayla topu altıpas içindeki Lemina'ya indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada sol kanattaki Jakobs'un ortasında arka direkteki Osimhen'in kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

16. dakikada Salah'ın pasıyla penaltı noktası civarında topla buluşan Mac Allister, meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazında bulunan Wirtz'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kurtardı.

21. dakikada Jakobs'un pasıyla topla buluşan Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Sara'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Singo'nun sağ kanattan ortasında Konate'nin ıskaladığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

41. dakikada Ekitike'nin sağ taraftan ortasında arka direkteki Kerkez, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Wirtz'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Ekitike'nin pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Szoboszlai'nin şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı çeldi.

47. dakikada Gomez'in sağ tarafta kullandığı taçta ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Mac Allister'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

56. dakikada Torreira'nın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.

65. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın hatalı geri pasında topu kapan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Uğurcan, bu vuruşta yaptığı kurtarışla topu kornere gönderdi.

72. dakikada Liverpool'un golü VAR'dan döndü. Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde oluşan karambol sonrası top ağlarla buluştu. VAR'ın incelemesi sonrası meşin yuvarlağın Liverpool'un oyuncusu Konate'nin eline çarptığını belirten hakem Jesus Gil Manzano, golü iptal etti.

78. dakikada Sara'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direkte bulunan Torreira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

81. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Robertson'ın içeriye çevirdiği top, Sanchez'e çarpıp kaleye yöneldi. Yakın direkte bulunan Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

82. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda kaleci Mamardashvili, golü önledi.

86. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan ortasında altıpas çizgisi önündeki Ekitike'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.