Son dönemde trafik cezalarındaki sert artış, sürücüleri adeta köşeye sıkıştırdı. Özellikle APP plakalar (standart dışı, sahte veya değiştirilmiş plakalar) nedeniyle getirilen ağır yaptırımlar, sahte plaka kullanımında 140 bin TL’ye varan cezalar, binlerce araç sahibinin plakasını değiştirmesine yol açtı. Denetimlerin artmasıyla plaka değiştirmelerde patlama yaşanırken, şimdi de araç içi multimedya ekranları ve görüntü cihazları yeni hedef oldu.

Teknolojinin gelişimiyle birlikte, yıl olarak veya donanım olarak eski kalan otomobilleri de yenilikçi teknolojilerle donatıp, sonradan mutlimedya ekranları eklemek mümkün hale geldi. Böylece kolayca otomobillerin içerisindeki klima, radyo gibi elemanları buradan kontrol etmenin yanı sıra, telefon bağlantısıyla Apple Car Play veya Android Auto hizmetleri de bu ekranlardan alınabiliyor.

Ancak şu anda bu ekrarnlarla ilgili ciddi cezalar yolda. 27 Şubat 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu’nda (2918 sayılı) yapılan kapsamlı değişiklikler, dikkat dağıtıcı her türlü cihazı sıkı denetim altına alıyor. Bu düzenleme, trafik kazalarını azaltmayı amaçlarken sürücüler arasında büyük bir tedirginlik ve tartışma yaratıyor.

YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

7574 sayılı Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda 12 Şubat 2026’da kabul edilerek 27 Şubat 2026’da Resmi Gazete’de yayımlandı ve hemen yürürlüğe girdi. Özellikle Madde 24’te yer alan değişiklik, araçlarda kanun ve yönetmeliklere aykırı ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yasaklıyor. Sürücünün izleme ve kullanma sahası (görüş alanı) içinde kalan, mevzuata uygun olmayan görüntü cihazları (sonradan takılan büyük multimedya ekranlar, video oynatıcılar, hareketli görüntü gösteren sistemler vb.) doğrudan yasak kapsamında. Fabrika çıkışlı veya yönetmeliğe tam uygun sistemler (örneğin CarPlay/Android Auto gibi sadece navigasyon, müzik ve eller serbest telefon kullanımına sınırlı kalanlar) genellikle muaf tutuluyor. Ancak seyir halinde film, video klip veya dikkat dağıtıcı herhangi bir hareketli içerik oynatmak ağır cezaya yol açabiliyor.

İŞTE O MADDE 24

2918 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 3.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

“Araçlarda Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.”

CEZALAR VE YAPTIRIMLAR NELER?

Görüş alanındaki mevzuata aykırı görüntü cihazı bulunduran/kullanan sürücülere 21.000 TL idari para cezası kesiliyor.

Araç 30 gün süreyle trafikten men ediliyor (cihazın sökülmesi şart koşuluyor, aksi halde araç teslim edilmiyor).

Tekrar durumunda cezalar katlanıyor. Bir yıl içinde tekrarlanırsa 42.000 TL'ye çıkabiliyor.

APP plakalarla ilgili cezalar da aynı pakette ağırlaştırıldı. Sahte plaka 140 bin TL, aykırı plaka takma 4 bin TL, plakasız araç kullanma 46 bin TL. Bu yaptırımlar sürücüleri plaka ve ekran sistemlerini hızla değiştirmeye zorluyor.

SÜRÜCÜLER VE ESNAF NE DİYOR?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden hemen sonra sürücüler araçlarındaki multimedya sistemlerini söktürmeye başladı. Sosyal medyada “ekran söküm” videoları viral olurken, bir sürücü “Trafik polisi durdurdu, 21 bin TL ceza ve 30 gün men uyarısı verdi, hemen söktürdüm” şeklide ifadeler kullanıyor. Oto ses ve görüntü sistemi satan esnaf ise iş kaybından şikayetçi. İHA'ya röportaj veren esnaftan, “Müşteriler gelmiyor, stoklar elimizde kaldı” yorumları yaygın. Uzmanlar, fabrika çıkışlı sistemlerin risk taşımadığını, ancak sonradan takılan büyük veya görüşü engelleyen ekranların cezaya yol açtığını vurguluyor. Plaka değiştirmelerde de benzer panik yaşanmıştı; şimdi ekranlar da aynı kaderi paylaşıyor.

Sürücülerin araçlarını bir an önce yönetmeliğe uygun hale getirmesi tavsiye ediliyor. Yetkili servislerden onay almak, cezaları önleyebilir. Ayrıca trafik kural ihlallerini özendiren sosyal medya paylaşımları için bile 25 bin TL ceza getirildi. Yetkililer düzenlemenin trafik güvenliğini artıracağını savunurken, sürücüler daha net yönetmelik açıklamaları ve geçiş süresi talep ediyor.