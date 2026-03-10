Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Rojin Kabaiş'in telefonundan kötü haber | Van haberleri | Son dakika haberleri

        Rojin'in telefonundan kötü haber! Üç ay önce İspanya'ya gönderilmişti...

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, İspanya'ya gönderilen cep telefon ile ilgili gelen son raporda cihaza erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rojin'in telefonundan kötü haber!

        Van YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 27 Eylül 2023’te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu.

        CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

        Kabaiş’in, 15 Ekim’de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

        İKİ ERKEĞE AİT DNA SPERMİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi’nin 10 Ekim’de dosyaya giren raporunda, Kabaiş’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi.

        TELEFONU İSPANYA'YA GÖNDERİLMİŞTİ

        Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi’ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı. İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı son olarak 195’e çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örneklerinin alınırken, Rojin'e ait cep telefonu ise incelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderildi.

        BARO BAŞKANI: CİHAZA ERİŞİM SAĞLANAMADI

        Van Baro Başkanlığı, Rojin'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir.

        "KISMİ İÇERİK İNCELEMESİ YAPILDI"

        Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin bir biçimde yürütebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Taksisine çarpıldığı iddiasıyla sopayla aracından inen sürücü tutuklandı; 201 bin lira ceza kesildi

        Adana'da Metin T. (55), taksisine çarpıp, kaçtığını iddia ettiği Musa Y.'nin (50) hafif ticari aracının kavşakta beklediğini görünce, tahta sopayla aşağı indi. (DHA)

        #rojin kabaiş
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto