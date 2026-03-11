Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı

ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail'den ülkedeki enerji altyapısına ve petrol depolama alanlarına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi.

Axios haber platformunun haberinde, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'da enerji altyapısına yönelik saldırılar ele alındı.

Haber platformuna konuşan İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin, İran'daki enerji altyapısının ve petrol depolama alanlarının tekrar hedef alınmaması konusunda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e mesaj ilettiğini aktardı.

Bir başka İsrailli yetkili de "ABD, ileride İran'daki petrol tesislerine yönelik herhangi bir saldırı öncesinde onları bilgilendirmemizi istedi." dedi.

REKLAM

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD yönetiminin bu kararında, bu tür saldırıların "İran halkına zarar vermesinin", çatışmaların bitmesinin ardından İran'daki petrol sektörüyle işbirliği hedeflenmesinin ve Körfez ülkelerindeki benzer hedeflere misilleme ihtimalinin etkili olduğunu söyledi.

"KIYAMET SENARYOSU"

Kimliği açıklanmayan kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji ve petrol altyapısına yönelik saldırıları "kıyamet senaryosu" olarak değerlendirdiğini ancak İran'ın Körfez ülkelerindeki petrol tesislerine saldırması halinde başvurulacak bir seçenek olarak gördüğünü ifade etti.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almış, İran da buna karşılık Hayfa Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Axios'un 8 Mart'taki haberinde, ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in ülkedeki "altyapıya saldırı başlatması" durumunda, kendilerinin de bölgedeki "altyapıları hedef alacağını" söylemişti.