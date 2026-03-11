Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı | Dış Haberler

        Axios: ABD, İsrail'den İran'ın enerji altyapısına yönelik başka saldırı düzenlememesini istedi

        Axios'un haberinde, ABD'nin, İsrail'den İran'daki enerji altyapısına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi. Axios'a konuşan İsrailli kaynak, bu isteğin İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e iletildiğini aktardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 07:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD yönetiminin, İran'a yönelik saldırıları birlikte düzenlediği İsrail'den ülkedeki enerji altyapısına ve petrol depolama alanlarına yönelik başka saldırılar düzenlememesini istediği iddia edildi.

        Axios haber platformunun haberinde, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana saldırılar düzenlediği İran'da enerji altyapısına yönelik saldırılar ele alındı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! Haberi Görüntüle

        Haber platformuna konuşan İsrailli bir yetkili, ABD yönetiminin, İran'daki enerji altyapısının ve petrol depolama alanlarının tekrar hedef alınmaması konusunda İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e mesaj ilettiğini aktardı.

        Bir başka İsrailli yetkili de "ABD, ileride İran'daki petrol tesislerine yönelik herhangi bir saldırı öncesinde onları bilgilendirmemizi istedi." dedi.

        REKLAM

        Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD yönetiminin bu kararında, bu tür saldırıların "İran halkına zarar vermesinin", çatışmaların bitmesinin ardından İran'daki petrol sektörüyle işbirliği hedeflenmesinin ve Körfez ülkelerindeki benzer hedeflere misilleme ihtimalinin etkili olduğunu söyledi.

        "KIYAMET SENARYOSU"

        Kimliği açıklanmayan kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji ve petrol altyapısına yönelik saldırıları "kıyamet senaryosu" olarak değerlendirdiğini ancak İran'ın Körfez ülkelerindeki petrol tesislerine saldırması halinde başvurulacak bir seçenek olarak gördüğünü ifade etti.

        İsrail, İran'ın başkenti Tahran'daki rafineri ve petrol depolama alanlarını hedef almış, İran da buna karşılık Hayfa Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

        Axios'un 8 Mart'taki haberinde, ABD yönetiminin, İsrail'in İran'daki petrol depolarına düzenlediği hava saldırılarının kapsamından rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İsrail'in ülkedeki "altyapıya saldırı başlatması" durumunda, kendilerinin de bölgedeki "altyapıları hedef alacağını" söylemişti.

        ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşi tarafından öldürülen Sermin'in tabutunu kadınlar taşıdı

        Olay, dün saat 01.00 sıralarında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması