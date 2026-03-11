Canlı
        Son dakika haberi: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor - 11 Mart hava durumu

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor

        Meteoroloji'den yapılan 11 Mart hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları batıda mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Doğuda çığ tehlikesi devam ediyor.

        Giriş: 11.03.2026 - 07:16
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis, yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Güneşli 15°

        Ankara

        Güneşli 15°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 18°

        Antalya

        Güneşli 20°

        Trabzon

        Güneşli 10°

        Bursa

        Güneşli 15°

        Adana

        Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Güneşli 14°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

