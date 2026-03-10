Liverpool'un kabusu Galatasaray!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenerek çeyrek final yolunda avantaj yakalarken, rakibine karşı galibiyet serisini de sürdürdü. Cimbom, İngiliz deviyle oynadığı son 3 müsabakadan galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Mario Lemina'nın golüyle kazanan ve 18 Mart'taki rövanş öncesi avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı galibiyet geleneğini de sürdürdü.
Galatasaray bu maçla birlikte 6. kez Kırmızılar'la rakip olurken, İngiliz ekibine karşı 3. galibiyetini elde etti.
Cimbom söz konusu 3 galibiyeti son 3 maçta kazandı. Diğer kalan 3 karşılaşmanın 2’si berabere sona ererken, 1 defa da Liverpool sahadan galip ayrıldı.
İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI 7. KEZ KAZANDI!
Galatasaray, Liverpool mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 27. maçını oynadı.
Bugüne kadar İngiliz temsilcilerinden Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşı karşıya gelen Aslan, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.
Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 14. müsabakada 6. mağlubiyetini yaşadı. İngiliz takımı diğer maçlarda 6 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU SEZONKİ 5. GALİBİYET!
Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 11. maçını oynarken, 5. galibiyetini elde etti.
Aslan, Liverpool’u 2, Bodo/Glimt, Ajax ve Juventus'u 1’er defa mağlup etmeyi başardı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
EVİNDE KAYBETMİYOR!
Galatasaray, Liverpool karşısında aldığı sonuçla Avrupa’da evindeki yenilmezliğini de sürdürdü.
Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada son olarak Union Saint-Gilloise’e 1-0 mağlup olan Cimbom, daha sonra sırayla Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı, Juventus’u 5-2 ve Liverpool’u da 1-0 yendi.