Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Liverpool'un kabusu Galatasaray! - Futbol Haberleri

        Liverpool'un kabusu Galatasaray!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 yenerek çeyrek final yolunda avantaj yakalarken, rakibine karşı galibiyet serisini de sürdürdü. Cimbom, İngiliz deviyle oynadığı son 3 müsabakadan galip ayrıldı.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 23:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Mario Lemina'nın golüyle kazanan ve 18 Mart'taki rövanş öncesi avantaj yakalayan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı galibiyet geleneğini de sürdürdü.

        2

        Galatasaray bu maçla birlikte 6. kez Kırmızılar'la rakip olurken, İngiliz ekibine karşı 3. galibiyetini elde etti.

        3

        Cimbom söz konusu 3 galibiyeti son 3 maçta kazandı. Diğer kalan 3 karşılaşmanın 2’si berabere sona ererken, 1 defa da Liverpool sahadan galip ayrıldı.

        4

        İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI 7. KEZ KAZANDI!

        Galatasaray, Liverpool mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 27. maçını oynadı.

        5

        Bugüne kadar İngiliz temsilcilerinden Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion, Tottenham ve Manchester City ile karşı karşıya gelen Aslan, 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

        6

        Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 14. müsabakada 6. mağlubiyetini yaşadı. İngiliz takımı diğer maçlarda 6 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı.

        7

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU SEZONKİ 5. GALİBİYET!

        Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 11. maçını oynarken, 5. galibiyetini elde etti.

        8

        Aslan, Liverpool’u 2, Bodo/Glimt, Ajax ve Juventus'u 1’er defa mağlup etmeyi başardı.

        9

        Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

        10

        EVİNDE KAYBETMİYOR!

        Galatasaray, Liverpool karşısında aldığı sonuçla Avrupa’da evindeki yenilmezliğini de sürdürdü.

        11

        Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada son olarak Union Saint-Gilloise’e 1-0 mağlup olan Cimbom, daha sonra sırayla Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı, Juventus’u 5-2 ve Liverpool’u da 1-0 yendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar