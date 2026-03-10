ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'da açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla ilgili ABD'nin tutumunu paylaşan Hegseth, "İran çaresiz ve yalnız. Ağır yenilgi içindeler" dedi.

İran'ın okullardan ve hastanelerde füzeler ateşlediğini öne süren Hegseth, "Bizim hedefimizde füze ve savunma tesislerinin yok edilmesi ve İran donanmasının ortadan kaldırılması var" açıklamasını yaptı.

Hegseth, bugün ABD'nin saldırılarının en yoğun günü olacağı bilgisini paylaştı.

Savunma Bakanı ayrıca, İran'ın son 24 saatte en az füze ateşlediği gün olduğunu belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı da, İran'ın saldırılarının bekledikleri kadar 'korkutucu' olmadığını söyledi.