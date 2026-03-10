Canlı
        Son dakika: ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'ın çaresiz ve telaşlı olduğunu, yalnız başına kaldığını ve ağır bir yenilgi içinde olduğunu söyledi. Hegseth, "İran komşularına saldırarak çok büyük bir hata yaptı" dedi.

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 15:08
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız

        ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'da açıklamalarda bulundu.

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla ilgili ABD'nin tutumunu paylaşan Hegseth, "İran çaresiz ve yalnız. Ağır yenilgi içindeler" dedi.

        İran'ın okullardan ve hastanelerde füzeler ateşlediğini öne süren Hegseth, "Bizim hedefimizde füze ve savunma tesislerinin yok edilmesi ve İran donanmasının ortadan kaldırılması var" açıklamasını yaptı.

        Hegseth, bugün ABD'nin saldırılarının en yoğun günü olacağı bilgisini paylaştı.

        Savunma Bakanı ayrıca, İran'ın son 24 saatte en az füze ateşlediği gün olduğunu belirtti.

        ABD Genelkurmay Başkanı da, İran'ın saldırılarının bekledikleri kadar 'korkutucu' olmadığını söyledi.

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

