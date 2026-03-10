İstanbul'da, dehşet saçan olayların ilk zinciri 2 Mart Pazartesi günü saat 06.46 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanının girişinde yangın çıktı.

GECE KULÜBÜNÜ KUNDAKLADILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, mekanın girişinin benzin dökülerek ateşe verildiğini tespit etti.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin mekanın girişine benzin dökerek ateşe verdikleri tespit edildi.

İleriye ve geriye yönelik kamera çalışması yapan polis ekipleri, şüphelilerin olaydan sonra taksiye bindiklerini, daha sonra da korsan taksiyle Bağcılar’a gittiklerini belirledi. Şüphelilerin kimliklerini de tespit eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A. ve S.M.’yi yakaladı.

"150 BİN LİRAYA İŞİ ALDIM"

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden M.A., yabancı bir numaranın bir sohbet uygulaması üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu ve olayı gerçekleştirmesi için 150 bin lira karşılığında işi aldığını iddia etti.

Ancak M.A.’nın olaydan sonra parayı alamadığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin ayrıca eğlence mekanını ateşe verdiği benzini bir motosikletin deposundan çekerek temin ettiği öğrenildi.

"BİZ YAKARSAK SÖNDÜREMEZLER"

Olayı cep telefonuyla kayda alan S.M. ise ifadesinde, “M.A. beni tehdit etti. Zorla beni yanında götürdü. ‘Telefonla çekmezsen seni ve aileni vururum’ dedi, panik oldum. Olayı yapacağından haberim yoktu. Ateşe verirken de ‘Biz yakarsak söndüremezler’ diye bağırdı” dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli 3 Mart günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma”, “mala zarar verme” ve “tehdit” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BU KEZ MEKAN SAHİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

Şüphelilerin tutuklanmasından bir gün sonra, yani 4 Mart günü gece kulübü sahibi Yusuf Durmuş, sabah saat 10.30 sıralarında Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki evinin önünde park halindeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ HUSUMET DETAYI

Bu olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda polis iki önemli iddiaya ulaştı. Polisin ulaştığı ilk iddiaya göre Yusuf Durmuş, yeni ortağıyla birlikte mekanın kapı güvenliğini sağlayan ekibi değiştirmek istedi. Bu durumdan rahatsız olan güvenlik ekibi, Durmuş’tan bir miktar para istedi. Parayı alamayan eski çalışan tarafından Durmuş tehdit edildi. Yapılan şikayet üzerine şüphelilerden biri tutuklandı.

OLAYDAN SONRA MEKAN YAKILDI

İddialara göre bir şüphelinin tutuklanmasının ardından olay kapanmadı ve para karşılığında tutulan iki şüpheli mekanı kundakladı. Yangın olayının, eski çalışanın işten çıkarılmasıyla başlayan husumete dayandığı iddia edildi.

"ŞAPKALILAR" ÇETESİ İDDİASI

Yapılan çalışmalarla ikinci bir iddiaya daha ulaşıldı. Bu iddiaya göre mekan sahibi Durmuş, 25 Ocak 2025 günü “Şapkalılar” çetesi tarafından tehdit edildi. İddialara göre “Şapkalılar” çetesi Durmuş’tan haraç istedi ve parayı vermediği takdirde “Kafana sıkarız” diyerek tehdit etti.

BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI MI?

Polis, bu iki iddianın birbirleriyle bağlantılı olup olmadığını araştırmaya başladı. Cinayetin ardından olay bölgesinde elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin izi tespit edilmeye çalışılıyor.