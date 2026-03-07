Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibi Yusuf Durmuş öldürüldü | Son dakika haberleri

        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!

        İstanbul'un gözde semtlerinden Beşiktaş Etiler'de, bulunan ünlü bir gece kulübü kundaklanarak ateşe verildi. Birkaç saat sonra ise iş yeri sahibi 53 yaşındaki Yusuf Durmuş, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı

        Giriş: 07.03.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        İstanbul'da olay zinciri, 4 Mart'ta meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Beşiktaş Etiler'de eğlence dünyasının bilindik mekanlarından olan bir gece kulübü, saldırının hedefi oldu.

        GECE KULÜBÜNE MOLOTOFLU SALDIRI

        Kimliği belirsiz iki şüpheli, yanlarında getirdikleri yanıcı madde dolu şişeleri ateşleyerek kulübün girişine fırlattı.

        Bir anda parlayan alevler binanın girişini sararken, çevredeki vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük korku yaşadı.

        MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alsa da mekanın girişinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        BİRKAÇ SAAT SONRA İŞ YERİ SAHİBİ ÖLDÜRÜLDÜ

        Kundaklama olayının şoku henüz atlatılmamışken, şoke eden bir haber Üsküdar Çengelköy'den geldi. Saldırıya uğrayan gece kulübünün sahibi 53 yaşındaki Yusuf Durmuş, sabah saatlerinde evinden çıkıp aracına bindiği sırada pusuya düşürüldü.

        CAMDAN ARACIN İÇİNE ATEŞ AÇTI

        Maskeli ve siyah kapüşonlu bir saldırgan, Durmuş'un şoför koltuğuna oturmasını bekledi ve ardından camdan içeriye ardı ardına ateş açtı. 3-4 el kurşun sıkan saldırgan yaya olarak kayıplara karışırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        İKİ OLAY ARASINDAKİ BAĞ ARAŞTIRILIYOR

        Olayın ardından İstanbul emniyeti çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda iki saldırının da birbirleriyle bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kaçan failin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesine devam ediliyor.

