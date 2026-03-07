Canlı
        İstanbul'da iki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo | SON DAKİKA HABERİ

        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!

        İstanbul'da, anjiyo işlemi sırasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki Ozan Kuleli'nin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Sanık Doç. Dr. Umut K. ve Dr. Erkan Adnan K. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 09:47
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İstanbul'da olay, 16 Kasım 2016 tarihinde Bakırköy’deki özel bir hastanede meydana geldi. Ozan Kuleli (38), anjiyo olmak için bir hastaneye gitti. Burada işlem sırasında alerjik reaksiyon gösterdi ve işlem tamamlanamadı.

        ONAY ALINMADAN 2. ANJİYO YAPILDI

        DHA'daki habere ve iddiaya göre ertesi gün Fatma Kuleli, eşini hastaneden çıkarmak ve başka bir hastaneye götürmek istediğini söyledi. Ancak doktorlar tarafından kendisine eşinin durumu ile ilgili bilgi verilmediğini ve kendisinin onayı olmadan Ozan Kuleli’yi ikinci kez anjiyo işlemine aldıklarını belirtti.

        2. ANJİYODAN SAĞ ÇIKAMADI

        Kuleli ikinci kez girdiği anjiyodan sağ çıkamadı ve işlem sırasında hayatını kaybetti. Fatma Kuleli'nin 2025 yılında yaptığı şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı.

        BAKANLIĞIN RAPORUNA YER VERİLDİ

        İddianamede, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, söz konusu durumun doktorların her türlü dikkat ve özenine rağmen ortaya çıkabilecek bir komplikasyon olarak değerlendirildiği ifade edildi.

        ALERJİ TESTİ YAPILMADAN 2. KEZ UYGULANDI

        İşlem sırasında kardiyojenik şok gelişen hastaya uygulanan tedavinin rehbere uygun, kapsamlı ve yeterli olduğu belirtildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda ise işlem sırasında hastaya verilen kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişmesine rağmen, alerji testi yapılmadan hastanın ikinci kez anjiyo işlemine alınmasının ve kısa süre içinde aynı maddeye yeniden maruz bırakılmasının tıp kurallarına uygun olmadığı ifade edildi.

        6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Sanıklar Doç. Dr. Umut K. ve Dr. Erkan Adnan K. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve kusurlu olmadıklarını belirtti. İddianamede, 2 doktor hakkında da ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep edildi.

