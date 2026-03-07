İftardan sonra hemen oturmayın: Kısa bir yürüyüş büyük fark yaratabilir

İftar sonrası hemen dinlenmek yerine kısa bir yürüyüş yapmak sağlık açısından önemli faydalar sağlayabiliyor. Araştırmalar, 10–20 dakikalık hafif yürüyüşlerin kan şekeri dengesini desteklediğini ve şişkinlik hissini azaltabildiğini ortaya koyuyor.

İFTARDAN SONRA YÜRÜYÜŞ YAPMANIN FAYDALARI

Ramazan ayında gün boyu süren açlık ve susuzluğun ardından iftarla birlikte vücut yeniden enerji almaya başlar. Bu süreçte birçok kişi yemek sonrası halsizlik, ağırlık hissi veya uyku hali yaşayabilir. Aslında bu durum oldukça normaldir. Ancak küçük bir alışkanlık, bu hissi büyük ölçüde değiştirebilir: iftardan sonra kısa bir yürüyüş yapmak.

SİNDİRİMİ DESTEKLER

Uzmanlara göre iftar sonrası yapılan hafif tempolu yürüyüşler sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına yardımcı olur. İftar genellikle günün en yoğun ve büyük öğünlerinden biridir. Uzun süren açlığın ardından bir anda yemek yemek sindirim sistemini zorlayabilir.

Yemekten sonra yapılan kısa bir yürüyüş, bağırsak hareketlerini destekleyerek sindirimin daha sağlıklı ilerlemesine katkı sağlar. Özellikle ağır yemeklerin ardından yapılan hafif yürüyüşler şişkinlik ve hazımsızlık hissini azaltabilir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEBİLİR

Araştırmalar, yemek sonrası 10–15 dakika süren hafif yürüyüşlerin kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu durum metabolizmanın daha düzenli çalışmasını destekleyebilir ve ani enerji düşüşlerinin önüne geçebilir.

ENERJİYİ ARTIRIR

İftar sonrasında birçok kişi kendini yorgun ve uykulu hissedebilir. Bunun nedeni vücudun sindirim için yoğun şekilde çalışmaya başlamasıdır.

Temiz havada yapılan kısa bir yürüyüş, kan dolaşımını artırarak vücudun yeniden canlanmasına yardımcı olabilir. Bu sayede akşam saatleri daha enerjik ve verimli geçirilebilir.

ZİHİNSEL RAHATLAMA SAĞLAR

Ramazan ayı yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel bir süreçtir. Gün içindeki yoğunluk, iş stresi veya günlük telaş iftar sonrasında da etkisini sürdürebilir.

Kısa bir yürüyüş yapmak zihnin sakinleşmesine yardımcı olabilir. Özellikle doğa içinde ya da sakin bir ortamda yapılan yürüyüşler stres seviyesini azaltabilir ve ruh halini dengeleyebilir.

UYKU DÜZENİNİ DESTEKLER

İftardan sonra uzun süre hareketsiz kalmak bazı kişilerde uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Hafif tempolu bir akşam yürüyüşü ise vücudun doğal ritmini destekleyerek gece daha rahat uykuya geçişi kolaylaştırabilir.

NASIL YÜRÜYÜŞ YAPILMALI?

İftardan sonra ağır sporlar yapmak yerine hafif tempolu yürüyüşler tercih edilmelidir. Genel olarak:

10–20 dakika yürüyüş

hafif tempo

temiz hava

vücut için yeterli olacaktır.

Buradaki amaç yoğun egzersiz yapmak değil, vücudu hareket ettirerek sindirim sürecini desteklemektir.

KÜÇÜK BİR ALIŞKANLIK BÜYÜK FARK YARATABİLİR

Ramazan ayında küçük alışkanlıklar günlük yaşamın daha dengeli ve sağlıklı geçmesine katkı sağlayabilir. İftardan sonra yapılan kısa bir yürüyüş de bu alışkanlıklardan biridir.

Sadece birkaç dakika temiz hava almak bile hem beden hem de zihin üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Görsel Kaynak: istockphoto