        Haberler Keşfet Türkiye, doğal platonun gücü oldu

        Türkiye, doğal platonun gücü oldu

        Türkiye, yabancı yapımlar için tam bir içerik üssüne dönüştü. Türkiye'nin bir açık hava platosu olma başarısının perde arkasında 3 ana neden bulunuyor

        Giriş: 06.03.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Doğal platonun gücü oldu

        Türkiye, son yıllarda sadece tatil rotalarıyla değil, dünya devlerinin kamera arkasındaki tercihleriyle de adından söz ettiriyor. Son rakamlar, Türkiye'nin küresel yapım haritasındaki yerini çarpıcı bir şekilde özetliyor.

        Karahantepe
        Karahantepe

        Türkiye'de çekilen yabancı yapımlar listenin zirvesindeki 47 belgesel, Türkiye’nin binlerce yıllık mirasının ve biyolojik çeşitliliğinin yabancı anlatıcılar için ne kadar iştah kabartıcı olduğunu gösteriyor. National Geographic’ten BBC’ye kadar pek çok uluslararası yayın şirketleri, İstanbul’un gizemli dehlizlerinden; Kapadokya’nın peribacalarına, Göbeklitepe’nin insanlık tarihini yeniden yazdıran buluntularından; Ardahan'daki doğa harikası Çıldır Gölü'ne kadar Türkiye'nin her köşesini kadrajına almaya devam ediyor.

        Göbeklitepe
        Göbeklitepe

        Listenin ikinci ve üçüncü sırasındaki 26 TV programı ve 10 reklam filmi, Türkiye’nin teknik altyapı ve lojistik kolaylık açısından rüştünü ispatladığının bir belgesi olarak göze çarpıyor. İstanbul’un modern silüeti bir teknoloji markasının reklamına ev sahipliği yaparken, Ege kıyıları bir Avrupalı reality show’un seti olabiliyor.

        The Ministry of Ungentlemanly Warfare
        The Ministry of Ungentlemanly Warfare
        KÜRESEL ŞÖHRETLER ANTALYA'DAYDI

        Başrollerini; Henry Cavill, Alan Ritchson ve Eiza González'in paylaştığı Guy Ritchie’nin 'The Ministry of Ungentlemanly Warfare' ve Jason Statham ile Hugh Grant'ın başrollerinde yer aldığı yine bir Guy Ritchie filmi 'Operation Fortune' gibi küresel çapta gösterime giren yapımlar için çekim destinasyonu olarak Antalya’nın tercih etmesi, ekonomik katma değer açısından devasa bir etki yaratıyor.

        Operation Fortune
        Operation Fortune

        NEDEN TÜRKİYE?

        Yabancı yapımcıların rotayı Türkiye’ye kırmasının arkasında üç ana nedeni bulunuyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sunduğu 'Yabancı Film Yapım Desteği', harcamaların bir kısmının iade edilmesiyle finansal bir mıknatıs görevi görüyor.

        Özellikle TV dizileriyle elde edilen Türk set ekiplerinin hızı, pratik zekâsı ve profesyonelliği yabancı yapımlar için Türkiye'yi çekici bir destinasyon haline getirdi.

        Bir gün içinde dört mevsimi ve hem Antik Roma’yı hem de fütüristik bir metropolü aynı coğrafyada çekebilme imkânı, başka çok az ülkede bulunuyor.

        ARKA PLAN DEĞİL HİKÂYENİN BİZZAT KENDİSİ

        2026 itibarıyla İstanbul gibi metropollerde getirilen yeni çekim düzenlemeleri, sektörün daha planlı ve öngörülebilir bir hale gelmesini hedefliyor. Kısa filmlerden video kliplere kadar uzanan bu hareketlilik, Türkiye'nin sadece bir arka plan değil, hikâyenin bizzat kendisi olduğunu kanıtlıyor.

        #türkiye
        #Jason Statham
        #guy ritchie
        #istanbul
