Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.078,93 %1,05
        DOLAR 44,0738 %0,11
        EURO 51,1971 %0,19
        GRAM ALTIN 7.254,45 %1,02
        FAİZ 37,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 119,26 %2,74
        BITCOIN 70.773,00 %-0,52
        GBP/TRY 58,9631 %0,13
        EUR/USD 1,1611 %0,02
        BRENT 85,11 %-0,35
        ÇEYREK ALTIN 11.863,02 %1,04
        Haberler Ekonomi Sigorta Dünya sigortacılığı milyarlarca dolarlık tazminat yükü ile karşı karşıya - Sigorta Haberleri

        Dünya sigortacılığı milyarlarca dolarlık tazminat yükü ile karşı karşıya

        Sigorta Sayfası Programına katılan Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, Hürmüz'de sıkışıp kalan gemilerde otomobildeki trafik sigortasına benzeyen sorumluluk sigortaları teminatlarının geri çekildiğini kasko sigortasına benzer gövde sigortası teminatlarının ise 5 katına çaktığını söyledi. Körfez'deki 1.500 gemi bu 5 kat artan ek teminatı almak zorunda. Teker, ayrıca Hürmüz'de kalan gemilerin 365 gün buradan çıkamaması halinde bu gemilerin sahiplerinin tam zayi (pert gibi) haklarının bulunduğunu ve bu durum nedeniyle dünya sigortacılığının milyarlarca dolar tazminat yükü ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Giriş: 06.03.2026 - 10:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teminatlar geri çekildi

        Yüzde 50'si Türkiye Sigorta'nın olan ve uluslararası alanda deniz taşımacılığı sigortası yapan Türk P&I Sigorta Genel Müdürü Ufuk Teker, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş ile Arap Körfezi'nde 4-5 gemiye fiziki saldığı yapıldığını belirterek "Asıl paketin büyüğü içeride sıkışıp kalan gemiler. Gemiler eğer 365 gün o körfezde sıkışıp kalırsa gemi sahiplerinin gemilerin tam ziyai (pert gibi) ilan etme hakkı doğuyor. Eğer böyle olursa bu gemiler için tazminat milyarlarca dolar olacaktır. Bu da sigortacılığı çok zorlar" diye konuştu. Teker, bölgeye yakın alanlarda navlun fiyatlarının 10 kat artmış olması nedeniyle petrol fiyatlarının ve sigorta primlerinin artışına da dikkat çekerek, "Toplamda bu sürecin enflasyona ve son kullanıcıya etkisi olumsuz olacaktır" dedi.

        REKLAM

        Teker, deniz sigortacıları olarak bir yıl öncesinden bu yana gündemlerinin dünyadaki dalgalanmalar olduğunu, savaş, çatışma ve jeopolitik gerilimleri beklediklerini belirterek, deniz taşımacılığına ilişkin yaşananları şöyle özetledi: "Bu durum ilk olarak Karadeniz'de karşımıza çıktı. Oysa Karadeniz aslında bir barış denizidir. Ancak Karadeniz'de bir çok denizcilik unsuru hedef alındı, vuruldu. Gazze savaşı sırasında Husileri'in Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde gemileri vurması nedeniyle de dünya deniz ticaretinin rotası değişti. Akdeniz'e yük taşıyan gemiler Süveyş'i kullanamaz hale gelmişti. Bugün içinde bulunduğumuz süreçte bunlara ek olarak şu anda ABD-İsrail ve İran arasında çatışma başladı."

        1.500 GEMİ HAPİS KALMIŞ DURUMDA

        Sigortacılık açısından Hürmüz boğazının önemine değinen Teker, dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin bu boğazdan yapılıyor olmasının altını çizerek, şu anda yaklaşık 3 bin deniz aracının ya içeride sıkıştığını veya dışarıdan içeriye giremediğini belirtti. Teker, şu anda boğazın İran'ın kontrolünde olduğunu bu ülkenin istediği tankerin geçişine izin verdiği istemediğine saldırdığı bilgisini vererek boğazdan ağırlıklı olarak Uzakdoğu ve Çin petrol ithalatının büyük bölümünün yapıldığını hatırlattı.

        Teker, dünya deniz taşımacılığında bir danışman kuruluş olarak bulunan Joint War Committee'nin politik istikrarsızlık ve savaş nedeniyle belli bir bölgenin sefere kapatılması önerisinde bulunduğunu belirterek böylece bu bölgeye girmek isteyen gemilerin sigorta teminatı dışında kaldığını ifade ederek, "Eğer bu bölgeye girmek isteyen bir armatör varsa ek teminat ödüyor. Şu anda Arap Körfezi tek giriş çıkışı olduğu için 1.500 deniz aracı hapis kalmış durumda. Bu gemilerin sahipleri gövde sigortalarında ek prim kaydıyla teminatlarını devam ettirebilirler. Ancak sorumluk sigortalarında üç günlük bir süre verdiler ve 6 Mart itibariyle bu bölgedeki teminatları durduracaklarını ilan ettiler. Sorumluk sigortalarında denizde aranan teminatlar olay başına milyar dolar düzeyinde. Hürmüz bölgesinde artık teminatlar durdu. Çünkü çok fazla gemi hedef alındı. Gövde sigortalarında ise teminatlar devam ediyor ancak uygulanan fiyatlar 5 katına çıktı "şeklinde konuştu.

        REKLAM

        SİGORTASIZ BIRAKILAN ALAN GENİŞLİYOR

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'li bir kuruluşa bölgede petrol taşıyan tankerleri sigorta yapma ve taşımacılığın güvenlik şekilde donanma nezaretinde yapılması sözlerine değinen Teker, şunları söyledi: "Bir duyumumuz var da var. İlk etapta Arap körfezinde kısıtlama getirilmişken bu sefer sahası kısıtlaması İran'ın değişik ülkelere füze atması nedeniyle Bahreyn, Umman, katar ve Cubiti'yi de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu bölgeler ticarete kapanıyor ve ya kontrollü ticaret yapılacak anlamı çıkabilir buradan. Buralara giden gemiler ek teminat almak zorunda. Üstelik bu ek teminat 7 gün için geçerli. Aksi takdirde ek teminat almak gerekiyor."

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 4 Mart 2026 (İran Füzesi Türkiye'ye Nasıl Yöneldi?)

        Türkiye'ye yönelen İran füzesi vuruldu! Hedef neresiydi? İran füzesi Türkiye'ye nasıl yöneldi? HT360'ta Dilek Gül sundu.

        #Hürmüz Körfezi
        #deniz taşımacılığı
        #sigorta
        #Türk P&I Sigorta
        #iran savaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        ABD İran'a kara operasyonu düzenleyecek mi?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        25 bin uçuş iptal edildi
        25 bin uçuş iptal edildi
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        Petroldeki yükseliş yüzde 16'yı aştı
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        Araç istasyonunda darp edilen polis ölmüştü! Yeni gelişme!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Tamiratta fırlayan tekerin çaptığı kadın, uçuruma düştü!
        Tamiratta fırlayan tekerin çaptığı kadın, uçuruma düştü!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Vicdanıyla hesaplaşıyor
        Hukuki süreci başlattı
        Hukuki süreci başlattı
        16 bin liradan kaçtı ama...
        16 bin liradan kaçtı ama...
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        Doğum izni tamam sıra rapor parasında
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        "Aramızdaki ateşi söndürmeye geldim"
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı
        2 bölge için sağanak, 2 bölge için kar uyarısı