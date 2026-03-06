Canlı
        SON DAKİKA: 75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu | Son dakika haberleri

        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!

        'İGaming' isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise 'Paymix' üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, 2025 yılının Ocak-Kasım döneminde toplam 26 milyar 532 milyon 385 bin 74 TL işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        75 gayrimenkul ve 11 araca el konuldu! 26.5 milyar TL'lik bahis operasyonu!
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan incelemelerde; Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB Payfix ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığına yönelik suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.

        PARAYI AKLAMAYA ÇALIŞTILAR

        DHA'daki habere göre sağlanan bu finansal altyapı sonucunda kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transfer döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

        1 MİLYAR DOLAR HASILAT ELDE ETTİLER

        ‘İGaming’ isimli altyapı sağlayıcı şirketin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı ve MASAK raporuna göre aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde edildiği tespit edildi.

        26.5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİNE ULAŞTILAR

        Elde edilen gelirlerin, Paymix üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirlendi. Öte yandan MASAK raporuna göre şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26 milyar 532 milyon TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

        20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araç, 8 konut ve 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 adet gayrimenkule el konuldu ve 30 şüpheliye ait 550 adet banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.

