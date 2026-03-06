Canlı
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor!

        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Boşanmak için mahkemeye giden Başak'ın, Fatih'in yanından kaçırılması büyük merak uyandırdı

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 10:07
        'Kızılcık Şerbeti'nde Başak kaçırılıyor

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

        ‘Kızılcık Şerbeti’nin 128'inci bölümünde; Mektubu okuyan Asil nikâh kıyılmadan yetişemez. Nursema artık İlhami ile resmen evlidir. Asil, yanlışlıkla girdiği yoldan dönmeye karar vererek Elif’e ayrılmak istediğini söyler.

        Elif yıkılır ancak yapacak bir şeyi yoktur. Dağılan Elif’i toparlamak işi annesi Salkım’a kalmıştır. Emir’den yardım ister ama Elif’in abisinde bir gece kalması daha da kötüleşmesine neden olacaktır. Ömer ve Kıvılcım yeni bebeklerini kendilerine alıştırmak için çabalamaktadırlar.

        Bu sürede Ömer, Kıvılcımlar’da kalır. Baktıkları bebeği de unutmaz onu ziyarete giderler. Nilay’ı kafeslemeyi aklına koyan Yağız, anneleri üstünden bir araya gelmeye çalışır ancak Nilay’ın tavrı nettir. Emir, işlerindeki sıkıntıyı aşamayınca Fatih’e akıl almaya gider ve onun gösterdiği yoldan yürümeye karar verir. Boşanmak için mahkemeye giderken Başak’ın, Fatih’in yanından kaçırılması kadar onu kimin kaçırdığı da büyük bir sürprizdir.

        'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Emre Dinler (Fatih), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Feyza Civelek (Nilay), Servet Pandur (Asude), Selin Türkmen (Çimen), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Hakan Karahan (Tuncay), Fatih Gühan (İlhami), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Zeynep Parla (Elif), Dilaray Yeşilyaprak (Bade), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat), Barlas Kartal (Fethi), Gökcek Yıldırım (Yağız), Çağla Naz Kargı (Kübra), Eda Yılmaz Yener (Rukiye), Yaz Abacı (Ayşe), Hamdi Alkan (Ulvi), Neslihan Yeldan (Sevtap), Ceren Yalazoğlu (Nursema), Aliye Uzunatağan (Sönmez) gibi başarılı isimler rol alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        İsrail, İran ve Lübnan'a saldırıların görüntülerini paylaştı

        İsrail ordusu, Perşembe günü İran ve Lübnan'a düzenlenen saldırıları gösterdiğini iddia ettiği bir video yayınladı.

