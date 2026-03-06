Canlı
        Haberler Dünya ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Taraflar karşılıklı saldırıları günlerdir sürüyor. Sabaha karşı Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail savaş uçakları, Lübnan'a yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. İran medyası, dün akşam ABD savaş gemisini vurduğunu söyledi. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 06.03.2026 - 07:35
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!

        İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE YOĞUN HAVA SALDIRISI

        İsrail savaş uçakları, Beyrut’un güney banliyösü ve Lübnan’ın güney ile doğu bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

        İsrail, Beyrut’un güney banliyösünde Burc el-Baracine, Hureyk, Hades ve Harik bölgelerini hedef aldı. Özellikle Sahil Hastanesi çevresi ile el-Camus ve el-Meşrefiyye bölgelerinin etkilendiği söz konusu hava saldırıları nedeniyle binalarda ve iş yerlerinde büyük hasar oluştu ve yangın çıktı.

        İsrail ordusu ayrıca, Lübnan’ın güneyinde Nabatiyye, Beysariyye, Tebnin, Kafrşuba, Cebşit, Vadi Zebkin ve Mezra Hilta, doğusunda ise Bekaa bölgesindeki Derus kasabasına hava saldırıları düzenledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında ölü sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683’e yükseldiğini açıklamıştı.

        ABD İRAN İHA'SINI VURDU

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracı (İHA) gemisinin vurulduğunu duyurdu.

        CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran'a ait olduğu belirtilen bir İHA gemisinin vurulduğu anlara ilişkin siyah beyaz görüntüler paylaşıldı.

        Paylaşımda, "ABD güçleri, İran donanmasının tamamını batırma görevinden geri durmuyor. Bugün, yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşı dönemindeki bir uçak gemisi büyüklüğünde olan İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemisi vuruldu ve şu anda alevler içinde." ifadelerine yer verildi.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi. Tahran’da uçak sesleri duyuldu. Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı. Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.

        SUUDİ ARABİSTAN: 3 FÜZE İMHA EDİLDİ

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasında 3 balistik füze ve 2 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı.

        Bakanlığın, ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkedeki Prens Sultan Hava Üssü’nü hedef alan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.

        Ülkenin ve El-Harc ilinin doğusunda 1'er İHA'nın imha edildiği vurgulanan açıklamada, füzeler ve İHA’ların hangi bölgeden fırlatıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

        Açıklamada, bunun, İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan’ın çeşitli bölgelerinin İran tarafından hedef alınmasıyla aynı döneme denk geldiği ifade edildi.

        KATAR İHA'LARI ENGELLEDİ

        Katar, Doha'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini bildirdi.

        Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Katar Hava Savunma Kuvvetleri El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef alan bir İHA saldırısını engelledi." ifadesi kullanıldı.

        İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu ve halkın kendi güvenliği için içeride kalması, pencere ve açık alanlardan uzak durması çağrısı yapılmış, ardından tehlikenin son bulduğu ve durumun normale döndüğü duyurulmuştu.

        İSRAİL DAHİYE'Yİ BOMBALADI

        İsrail ordusu zorla göç emri yayımladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini bombaladı

        KATZ: HAMANEY SUİKASTI KASIM AYINDA PLANLANDI

        İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'ın geçtiğimiz günlerde öldürülen dini lideri Ali Hamaney'e yönelik suikast planını Kasım ayında yaptığını söyledi. Saldırı için ilk olarak Haziran 2026 tarihinin değerlendirildiğini belirten Katz, İran’da patlak veren protestoların ardından takvimin öne çekildiğini ifade etti.

        İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnanın başkenti Beyruttaki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.İsrailin Lübnana yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor. (AA)

