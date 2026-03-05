Canlı
        İran: Cesur evlatlarımız onları bekliyor | Dış Haberler

        İran: Yiğit evlatlarımız onları bekliyor

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "ABD'li yetkililer, İran'a karadan birkaç bin askerle girme niyetinde olduklarını söylüyorlar. İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 05.03.2026 - 18:13
        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "ABD'li yetkililer, İran'a karadan birkaç bin askerle girme niyetinde olduklarını söylüyorlar. İmam Humeyni ve İmam Hamaney'in yiğit evlatları onları bekliyor." ifadelerini kullandı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a yönelik kara operasyonunun şu an için plan dahilinde olmadığını belirtirken, "Ancak ABD Başkanı adına bu seçeneği dışlayamam." ifadesini kullanmıştı.

        İran'a yönelik kara harekatında Kürt milislerin yer alacağına dair iddialar gündeme gelmişti.

        Leavitt ayrıca, düzenlediği basın brifinginde konuya ilişkin bir soruya yanıt vermişti.

        Leavitt, ABD'nin İran'da bir halk ayaklanmasını teşvik etmek amacıyla bölgedeki Kürt güçlerini silahlandırmayı düşünüp düşünmediği konusunda, "Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) böyle bir plana onay verdiğini iddia eden haberler tamamen yanlıştır ve bu şekilde yazılmamalıdır." açıklamasını yapmıştı.

        ABD BASININDAN İDDİA

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, bölgedeki Kürt liderlere "İran'daki isyancı çabalara" yardım etmesi çağrısı yaptığı ve Kürtlere "hava desteği" teklif ettiği öne sürüldü.

        Washington Post'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump, İran ve Irak'taki Kürt liderlere Tahran yönetimine karşı "isyancı çabalara" ABD'nin desteğini teklif etti.

        Buna göre Trump bu hafta, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani dahil liderlerle görüştü.

        Görüşmede Trump'ın, İran'a karşı savaşta "Kürtlerin taraf seçmesi gerektiği" uyarısı yaptığı ve "Ya Amerika ve İsrail'in yanında ya da İran'ın yanında" tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

        Trump'ın liderlere "isyancı çabalara" yardım etmesi çağrısı yaparak İran'ın batısındaki bazı bölgeleri ele geçirmeleri için ABD'nin "kapsamlı hava desteği sunmaya hazır olduğunu" bildirdiği kaydedildi.

        KYB'den bir yetkili görüşmeyi doğruladı ve "Talep, Irak'ta harekete geçen İranlı Kürt gruplarını engellememeleri ve lojistik destek." ifadesini kullandı.

        KDP yetkilisi de görüşmeyi doğruladı ve "Mesele İran'a girmeye hazır daha fazla milise sahip olmak değil, içeriden daha fazla desteğe sahip olmak." dedi.

        Haberde ABD yönetiminin bu teklifinin, İran'da "rejime karşı bir ayaklanmayı körüklemek için potansiyel müttefik olarak ülke içi muhalefete ulaşmaya çabaladığına" işaret olduğu aktarıldı.

        ABD'den bir yetkili, ülkesinin bölgedeki Kürtlerle "çıkarlarının örtüşebileceğini" belirtti ve "Kürtler, devam eden savaşta 'rüzgarın hangi yöne estiğini' görmek için bekleyecek." ifadesini kullandı.

        Sınırlı sayı ve ülke içi düşük destek

        ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi İran-Irak uzmanı Victoria Taylor, haberdeki görüşünde "Buradaki zorluk, İranlı Kürt savaşçıların sınırlı sayısı ve İran'ın Kürt olmayan bölgelerinde daha geniş bir destek alma olasılıklarının düşük olması." dedi.

        Exeter Üniversitesinden Prof. Gareth Stansfield, "İranlı Kürtler tuzağa düşmüş durumda" diyerek, ABD'nin destek vereceği imasının "onları İran rejiminin büyük bir hedefi haline getirdiğini" savundu.

